Le Moyen-Orient réagit aux propos de Netanyahu sur le Grand Israël

Crédits photo : ©Abir Sultan / POOL / AFP

L’Arabie saoudite, l’Irak, la Jordanie et l’Égypte ont vivement réagi cette semaine après les propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu concernant une extension territoriale appelée « Grand Israël ». Ces réactions mettent en évidence les inquiétudes autour du respect de la souveraineté régionale et du droit des Palestiniens à disposer d’un État autonome.

Réponse de Netanyahu

Interrogé mardi 13 août 2025 sur la chaîne I24 News, Benjamin Netanyahu a confirmé son soutien à l’idée d’un « Grand Israël ». Ces déclarations relancent le débat sur les objectifs israéliens en matière de territoire et sur les risques de tensions accrues avec les pays arabes. Des analyses détaillées pourraient être consultées pour mieux comprendre les enjeux diplomatiques.

Publicité

Les puissances arabes dénoncent l’expansion

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a déclaré le lendemain que toute tentative de colonisation et d’expansion israélienne constitue une atteinte directe aux pays voisins et rappelle le droit légal et historique des Palestiniens à un État indépendant.

À Bagdad, les autorités ont dénoncé ces déclarations comme révélatrices d’ambitions expansionnistes, tandis que la Jordanie a averti contre une « escalade provocatrice » menaçant la souveraineté des États de la région. L’Égypte a demandé des précisions afin d’évaluer les effets possibles sur la stabilité régionale, considérant ces propos comme un facteur susceptible de freiner les initiatives de paix.

Cadre légal et enjeux régionaux

Le concept de « Grand Israël » n’a jamais été reconnu par la communauté internationale et ne figure pas dans les résolutions de l’ONU sur le conflit israélo-palestinien. Les États arabes insistent sur le droit des Palestiniens à l’autodétermination, soutenu par des textes internationaux. Ces réactions pourraient influencer les discussions diplomatiques et la dynamique des accords bilatéraux dans la région.

Les prochaines semaines seront déterminantes pour observer comment ces positions officielles affecteront les relations entre Israël et ses voisins arabes.