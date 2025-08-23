Le Sénégal : Arrestation du porte-parole d’une aile du MFDC à Ziguinchor

Les gendarmes de la Section de Recherches de Dakar ont arrêté Amidou Djiba, porte-parole de l’aile politique du MFDC dite “Mangoukouro”. Interpellé à Ziguinchor, il a été transféré sous escorte vers Colobane. Cette arrestation survient dans un contexte de recomposition interne du mouvement indépendantiste casamançais.

Une interpellation sur instruction judiciaire

Selon des sources relayées par Seneweb, le porte-parole du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), Amidou Djiba, a été arrêté à Ziguinchor par les gendarmes, sur instruction du procureur de la République. L’opération a été menée par la Section de Recherches de Dakar, qui a acheminé l’intéressé vers ses locaux situés à Colobane.

Publicité

Djiba est présenté comme proche de l’aile du MFDC dirigée par Abdou Elinkine Diatta, un courant distinct de la faction dite Front Sud. Les motivations judiciaires précises de son arrestation n’ont pas encore été rendues publiques, mais l’opération illustre la sensibilité sécuritaire persistante en Casamance.

Un mouvement divisé malgré les avancées de paix

Le MFDC, créé en 1947 comme parti politique, s’est mué à partir des années 1980 en un mouvement indépendantiste réclamant la séparation de la Casamance. Ses différentes factions ont mené pendant plusieurs décennies une lutte armée intermittente contre l’État sénégalais.

Le 24 février 2025, un protocole de paix a été signé à Bissau entre le gouvernement sénégalais et la branche Front Sud, dirigée par César Atoute Badiate, qui s’est engagée à déposer les armes. Cet accord, salué comme une avancée majeure, n’a cependant pas inclus toutes les composantes du MFDC, laissant subsister des lignes de fracture internes.

L’arrestation d’Amidou Djiba rappelle que, malgré les efforts diplomatiques et les engagements formels, le processus de pacification en Casamance demeure fragile et dépend largement de l’adhésion de toutes les factions.