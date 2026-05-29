Cent ans d'Abdoulaye Wade : l'hommage inattendu d'Ousmane Sonko

Le 29 mai 2026, Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal (2000-2012) et fondateur du Parti démocratique sénégalais (PDS), a atteint le cap du centenaire. À cette occasion, Ousmane Sonko, président du PASTEF-Les Patriotes, lui a adressé un hommage public marqué par une tonalité personnelle rare dans le paysage politique sénégalais.

Dans une déclaration publiée ce jour, Sonko a qualifié Wade de « grand-père », terme qu’il dit employer à chacune de leurs rencontres, et a évoqué deux gestes posés par l’ancien chef de l’État à son égard : un conseil en 2017 et un témoignage public en 2019. Il y voit une forme de « transmission de la confiance » entre générations politiques, distincte, selon lui, de toute transmission de pouvoir.

La première alternance, socle de la démocratie sénégalaise

Sonko rappelle dans sa déclaration le rôle d’Abdoulaye Wade dans l’histoire démocratique du pays. Élu député en 1978 après plusieurs décennies d’opposition, Wade a conduit le Sénégal à sa première alternance pacifique en mars 2000, lorsqu’il a battu le président sortant Abdou Diouf au second tour de l’élection présidentielle. Cet événement reste une référence en Afrique de l’Ouest pour la tenue d’une transition politique sans violence.

Wade a présidé le Sénégal pendant douze ans, avant d’être battu en 2012 par Macky Sall, dans ce qui constitue la deuxième alternance de l’histoire du pays. Depuis, il vit entre Dakar et l’étranger, à l’écart de la scène politique active.

Un centenaire célébré sans commémoration officielle

La coïncidence du centenaire avec la fête de l’Aïd el-Kébir — la Tabaski au Sénégal — a empêché toute cérémonie nationale. Sonko a reconnu cette absence dans sa déclaration, estimant que les prières et les pensées des Sénégalais constituaient un hommage suffisant.

Né le 29 mai 1926 à Kébémer, dans la région de Louga, Abdoulaye Wade est à ce jour le doyen des anciens chefs d’État africains encore en vie. Aucune manifestation publique officielle n’était prévue à la date de publication de cet article.