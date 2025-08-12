Les USA et la Chine prolongent leur trêve commerciale

À la veille de la fin de la suspension des nouvelles taxes, Donald Trump a annoncé la prolongation de 90 jours de la trêve tarifaire entre les États-Unis et la Chine. Cette décision vise à éviter une nouvelle escalade dans un différend commercial qui pèse depuis plusieurs années sur l’économie mondiale.

Le président américain a signé un décret officialisant cette mesure, soulignant que « tous les autres éléments de l’accord restent inchangés ». Selon lui, Pékin continue de mettre en œuvre des actions répondant aux préoccupations de Washington en matière de sécurité économique et nationale. La nouvelle échéance est désormais fixée au 10 novembre 2025.

Réponse coordonnée de Pékin

Peu après l’annonce américaine, l’agence officielle Xinhua a confirmé que la Chine prolongeait également sa propre suspension des hausses tarifaires pour 90 jours. Toutefois, Pékin maintiendra une surtaxe de 10 % sur certains produits américains, tandis que les États-Unis conservent un droit additionnel de 30 % sur les importations chinoises.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des discussions entamées au printemps. En mai, un accord provisoire avait été conclu à Genève, avant de donner lieu à plusieurs cycles de négociations à Londres et Stockholm.

Un conflit commercial au long cours

Depuis 2018, les relations économiques entre les deux puissances sont ponctuées de tensions, avec l’imposition réciproque de droits de douane sur des centaines de milliards de dollars de biens. Ces mesures, motivées par des différends sur la propriété intellectuelle, les subventions industrielles et l’accès aux marchés, ont pesé sur les échanges bilatéraux et perturbé certaines chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les dernières discussions semblent toutefois témoigner d’une volonté commune d’éviter une nouvelle aggravation. Donald Trump a déclaré entretenir « une très bonne relation » avec Xi Jinping, tandis que Pékin exprime l’espoir d’une solution reposant sur l’égalité, le respect et le bénéfice mutuel.

Enjeux économiques mondiaux

La prolongation de la trêve pourrait offrir un répit aux entreprises et investisseurs, tout en laissant la porte ouverte à des avancées plus durables. Les économistes estiment que la stabilité des échanges entre les deux premières économies mondiales reste un facteur déterminant pour la croissance internationale, en particulier dans un contexte de ralentissement économique et d’incertitudes sur les marchés.