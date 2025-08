Liban : arrestation de l’influenceur Nazih qui faisait chanter le Président Oligui Nguema

Photo : DR

Nazih Marwan Al-Azzi, plus connu sous le nom de Nazih sur les réseaux sociaux, a été interpellé à Beyrouth par la Direction générale de la sûreté du Liban. Âgé de 25 ans, cet influenceur gabonais d’origine libanaise est au centre d’une affaire qui attire l’attention des autorités des deux pays. Selon une source sécuritaire gabonaise citée par RFI, cette interpellation est intervenue à la suite de la diffusion d’un enregistrement présenté comme une conversation privée entre lui et le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Nazih affirme également être en possession de 46 enregistrements audio et 14 vidéos, qu’il a qualifiés de « sensibles ».

Des déclarations qui ont suscité de nombreuses réactions

Au cours de la semaine précédente, Nazih a publié plusieurs messages dans lesquels il évoquait l’existence de nouveaux contenus susceptibles d’être rendus publics. Il a indiqué qu’un montant de six milliards de francs CFA – soit environ neuf millions d’euros – pourrait, selon ses propos, empêcher la publication de ces documents.

Publicité

Ces déclarations ont suscité un large écho au Gabon, notamment sur les réseaux sociaux, et ont fait l’objet de nombreuses discussions dans les médias locaux. L’affaire a également provoqué des prises de position, dont celle de membres de la communauté libanaise résidant au Gabon, qui ont exprimé leur volonté de ne pas être associés aux propos du jeune homme.

Vers une coopération judiciaire inhabituelle

En l’absence d’accord d’entraide judiciaire entre le Gabon et le Liban, les deux États auraient toutefois établi un canal de coopération spécifique pour traiter ce dossier. Le jeune homme, brièvement interpellé au Gabon avant de quitter le pays, pourrait faire l’objet d’une procédure d’extradition et être poursuivi pour chantage, injures publiques et corruption en bande organisée. À ce stade, aucune confirmation officielle n’a été donnée concernant les suites judiciaires précises.

Une affaire à suivre sur fond de communication numérique

L’affaire soulève plusieurs enjeux liés à la régulation des contenus en ligne et à la gestion des crises dans l’espace numérique. La diffusion de contenus privés ou politiques sur les plateformes sociales devient un sujet de préoccupation croissante pour de nombreux pays.