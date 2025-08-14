L’Inde, les États-Unis et la Chine : un triangle stratégique sous tension

Photo LNT

Le bras de fer commercial engagé début août 2025 entre Washington et New Delhi, marqué par une hausse des droits de douane américains, pourrait rebattre les cartes d’un équilibre géopolitique déjà fragile. Les rivalités anciennes entre l’Inde et la Chine pourraient ne pas empêcher un rapprochement opportuniste si les tensions avec les États-Unis persistent.

Des relations Inde–États-Unis façonnées par la rivalité avec Pékin

Les relations entre l’Inde et les États-Unis se sont consolidées au fil des deux dernières décennies, notamment après la signature de l’accord de coopération nucléaire civile en 2008. Ce rapprochement répondait à un contexte régional marqué par la montée en puissance de la Chine, avec laquelle l’Inde entretient des relations tendues depuis la guerre sino-indienne de 1962. Les différends territoriaux, notamment le long de la ligne de contrôle effectif dans l’Himalaya, se sont ravivés lors des affrontements meurtriers de 2020 dans la vallée de Galwan, poussant New Delhi à renforcer ses alliances sécuritaires.

Washington a saisi cette occasion pour promouvoir l’Inde comme un pilier du Quad, aux côtés du Japon et de l’Australie, et comme un acteur clé pour contrebalancer Pékin dans l’Indo-Pacifique. Des contrats d’armement majeurs et une coopération accrue dans les secteurs technologiques et énergétiques ont suivi, soutenant un commerce bilatéral qui dépassait 190 milliards de dollars en 2024. Un lien externe pourrait ici détailler l’évolution de ce commerce.

Vers un rapprochement pragmatique entre New Delhi et Pékin ?

La décision de Donald Trump d’imposer 50 % de droits de douane sur les exportations indiennes, en raison de l’achat continu de pétrole russe, a provoqué un vif mécontentement à New Delhi. Certains médias ont évoqué un gel d’achats d’armement américains — estimés à 3,6 milliards de dollars —, même si le gouvernement indien parle de “rumeurs infondées”.

Si ces tensions se prolongent, l’Inde pourrait être tentée de diversifier ses partenariats pour réduire sa dépendance à Washington. Cela pourrait ouvrir la voie à un rapprochement tactique avec la Chine, centré sur des intérêts économiques, énergétiques ou commerciaux. Bien que les différends frontaliers demeurent et que la méfiance stratégique reste forte, Pékin et New Delhi partagent un intérêt commun à limiter les effets des sanctions et restrictions américaines. Un espace pourrait être réservé ici pour un lien analysant les récentes initiatives économiques sino-indiennes.

Une telle évolution transformerait profondément la dynamique régionale, faisant évoluer un rapport de force historiquement conflictuel vers une coopération sélective, dictée par les pressions extérieures et les impératifs économiques.