L’Inde veut lancer un plan économique de 10000 milliards $

Narendra Modi (DR)

L’économie mondiale se reconfigure sous l’effet des rivalités entre grandes puissances. Au cœur de cette dynamique, l’Inde tente de se tailler une place centrale face à la Chine. D’après le média Business AM , New Delhi a lancé une série de réformes destinées à transformer son économie et à l’élever au rang des plus influentes de la planète d’ici 2030.

L’objectif affiché est ambitieux. En investissant massivement dans les infrastructures, l’industrie et la modernisation fiscale, le gouvernement indien espère bâtir une économie de 10 000 milliards de dollars dans moins d’une décennie. Cela représenterait plus du double de son PIB actuel. Pour les autorités, ce projet doit permettre à l’Inde de devenir une alternative crédible à la Chine dans les chaînes de production mondiales.

Publicité

Ces ambitions ne se déploient pas dans un vide économique. Les tensions commerciales entre Pékin et Washington fragilisent l’équilibre global et pourraient créer des opportunités pour l’Inde. Mais elles soulèvent aussi des incertitudes, car l’interdépendance financière et industrielle reste forte. À cela s’ajoutent des contraintes budgétaires internes et une dépendance aux importations d’énergie et de technologies, qui limitent la marge de manœuvre de New Delhi.

La présence de la Chine reste omniprésente dans ce scénario. D’un côté, elle est le concurrent direct que l’Inde cherche à dépasser ou au moins à concurrencer. De l’autre, son modèle de développement rapide inspire et sert de référence implicite. Pékin a déjà démontré comment une stratégie industrielle soutenue par l’État peut repositionner un pays au sommet de l’économie mondiale. L’Inde souhaite suivre cette voie, mais en l’adaptant à ses spécificités démocratiques et à son immense marché intérieur.

Pour que l’Inde réussisse ce pari, la confiance des investisseurs sera déterminante. Comme le rappelle Business AM, le potentiel de croissance est considérable, mais il nécessitera patience et flexibilité de la part des acteurs privés. Les réformes engagées devront prouver leur efficacité, notamment en matière de fiscalité, de transparence et de stabilité réglementaire. La route vers les 10 000 milliards de dollars n’est pas une simple question de chiffres. Elle cristallise un affrontement plus large entre modèles économiques et visions géopolitiques.