Lula à Trump : « Je sème de la nourriture, pas de la haine »

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a publié une vidéo dans laquelle il interpelle Donald Trump, sur fond de tensions économiques avec les États-Unis. Son message, mêlant symbolique agricole et appel à la discussion, intervient alors que les deux pays s’affrontent sur le terrain commercial et diplomatique.

Un geste symbolique pour contrer les tensions

Dans une séquence diffusée sur le réseau X, Luiz Inácio Lula da Silva apparaît en bermuda, agenouillé les mains dans la terre, affirmant : « Je sème de la nourriture, pas de la violence ». Le chef de l’État a également invité Donald Trump à visiter le palais présidentiel afin, selon ses mots, de « découvrir le vrai Brésil ». Ce double message, visuel et verbal, illustre la volonté de Lula de contrer les critiques venues de Washington par une image de paix et de production, en opposition aux accusations de répression et aux tensions diplomatiques actuelles.

L’échange indirect s’inscrit dans une séquence où l’ancien président Jair Bolsonaro, placé en résidence surveillée, demeure un point de crispation. Le soutien affiché de Trump à son égard pèse sur les relations entre les deux pays et accentue la dimension politique de ce conflit.

Un climat marqué par les sanctions et la réciprocité

Depuis août, les États-Unis appliquent un tarif de 50 % sur des produits stratégiques brésiliens tels que le café, la viande et l’acier. L’administration américaine justifie cette mesure par des considérations de sécurité nationale et des critiques envers la justice brésilienne. Parallèlement, un juge de la Cour suprême a été visé par des sanctions individuelles au titre de la Global Magnitsky Act.

Brasilia a réagi en saisissant l’Organisation mondiale du commerce et en adoptant une loi de réciprocité commerciale permettant de répliquer à ces restrictions. Le gouvernement souligne que ces tensions fragilisent les échanges bilatéraux et ouvrent la voie à un rapprochement avec d’autres partenaires comme la Chine ou l’Inde.

À travers son message adressé à Trump, Lula tente d’imposer une autre image du Brésil, tout en rappelant la position de son pays face à une crise commerciale et diplomatique qui reste sans précédent.