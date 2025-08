Maghreb : cette ville honorée dans le monde arabe

Photo : DR

Un nouveau jalon vient d’être posé dans l’histoire déjà riche de la médina de Fès. L’un des plus anciens centres urbains du Maroc a été récemment inscrit au registre du patrimoine architectural et urbain de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO). Une distinction qui vient saluer l’importance historique, architecturale et culturelle de ce site emblématique.

D’après les informations rapportées par le média marocain le360, cette reconnaissance place la médina de Fès parmi les premiers sites sélectionnés par l’ALECSO dans le cadre d’un registre régional lancé pour préserver et valoriser les trésors urbains du monde arabe.

Ce registre vise à identifier, documenter et protéger les espaces historiques qui témoignent de la richesse civilisationnelle de la région. L’inclusion de Fès, berceau spirituel et intellectuel du Maroc, n’a donc rien de surprenant tant la ville regorge de savoir-faire anciens, de monuments emblématiques et de traditions encore vivantes.

Cette reconnaissance arrive dans un contexte où les autorités marocaines multiplient les efforts pour réhabiliter le patrimoine de la médina, tout en le rendant accessible aux générations futures. La distinction de l’ALECSO peut aussi encourager une dynamique régionale en faveur d’une meilleure conservation des centres historiques dans les pays arabes.

La médina de Fès, déjà classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981, confirme ainsi son rôle de référence dans le monde arabo-musulman. Cette nouvelle inscription souligne non seulement sa valeur universelle, mais aussi l’engagement des institutions culturelles arabes à reconnaître et à promouvoir un héritage commun.