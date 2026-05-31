Finale de la Ligue des Champions : le Qatar partout, même dans les airs

Le 1er juin 2025, les joueurs du Paris Saint-Germain ont quitté Munich à bord d’un Boeing 777 de Qatar Airways pour rejoindre Paris après leur victoire en finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan. L’appareil arborait une livrée spéciale aux couleurs du club parisien, avec le logo de la compétition apposé près du cockpit.

Ce vol n’avait rien d’anodin. Qatar Airways était simultanément le sponsor maillot du PSG, partenaire de l’Inter Milan, et partenaire aérien officiel de l’UEFA Champions League — une triple présence inédite dans l’histoire du football européen. Aucun sponsor n’avait jusqu’alors occupé cette position lors d’une même finale de la compétition.

Un contrat à 550 millions d’euros jusqu’en 2030

Le partenariat entre Qatar Airways et l’UEFA a été formalisé en septembre 2024 pour un montant de 550 millions d’euros, couvrant la Ligue des Champions, la Super Coupe de l’UEFA, l’UEFA Youth League et la Futsal Champions League. La compagnie nationale qatarie s’était imposée comme sponsor des EURO 2020 et 2024 avant de décrocher ce contrat à long terme. La relation avec le PSG remonte à juin 2022, pour un montant estimé à 70 millions d’euros annuels.

Une image qui interroge sans preuve d’irrégularité

La photo du groupe parisien posant devant l’appareil bleu marine a circulé massivement sur les réseaux sociaux, alimentant des commentaires sur la concentration de l’influence qatarie autour d’une même compétition. Le PSG est détenu depuis 2011 par Qatar Sports Investments, fonds souverain de l’État du Qatar — la même entité étatique dont Qatar Airways est une émanation directe.

L’UEFA n’a fait état d’aucune incompatibilité entre ces partenariats commerciaux et ses règles de gouvernance. Le règlement de la compétition ne prévoit pas de restriction sur le cumul de sponsorings entre un propriétaire de club et des entités distinctes opérant à titre commercial.

Le PSG dispute la FIFA Club World Cup 2026 aux États-Unis à partir de juin 2025, toujours à bord du même Boeing 777 spécialement décoré, selon le communiqué officiel de Qatar Airways.