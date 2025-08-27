Maghreb : quatre chercheurs classés parmi les physiciens les plus influents du monde

Photo d'illustration

Au Maghreb, les chercheurs confirment régulièrement leur capacité à se hisser au plus haut niveau dans des disciplines scientifiques pointues. La physique en offre une nouvelle illustration avec la reconnaissance internationale de quatre scientifiques marocains, désormais classés parmi les 200 physiciens les plus influents au monde.

Selon nos confrères de Bladi.net , qui relaient les données de l’AD Scientific Index 2025, deux enseignants-chercheurs de l’Université Hassan II de Casablanca et deux chercheuses de l’Université Mohammed V de Rabat figurent dans ce palmarès d’envergure. L’indice évalue plus de 2,6 millions de chercheurs à travers la planète et s’appuie sur des critères précis liés à la production scientifique et à l’impact des travaux.

Publicité

Ce classement repose sur plusieurs indicateurs tels que le volume de publications, le rayonnement académique et la pertinence des recherches menées. Pour les universités marocaines, il s’agit d’une reconnaissance significative qui met en lumière le rôle croissant de leurs laboratoires dans la recherche internationale.

Au-delà du succès individuel de ces physiciens, cette distinction confirme la montée en puissance de la recherche scientifique dans la région. Elle illustre également les efforts consentis par le Maroc pour renforcer ses capacités en innovation et en développement académique.

Cette percée s’inscrit dans une dynamique plus large où le Maghreb ambitionne de valoriser son potentiel scientifique et d’attirer davantage de collaborations internationales. La présence de chercheurs marocains dans un classement mondial aussi sélectif constitue donc un signal fort : l’expertise locale a désormais sa place dans le concert des grandes nations scientifiques.