Malgré les pourparlers, la Russie frappe massivement l’Ukraine

Image d'archive de Vladimir Poutine. - -/Kremlin/dpa

Alors que Volodymyr Zelensky participait à Washington à des discussions avec Donald Trump et plusieurs dirigeants européens, l’Ukraine a été frappée par une attaque de grande ampleur. Les frappes sur les infrastructures énergétiques illustrent la persistance du conflit malgré les tentatives diplomatiques.

Des infrastructures stratégiques lourdement visées

Le ministère ukrainien de l’Énergie a rapporté que la région de Poltava a subi des frappes sur des installations pétrolières et gazières, provoquant de vastes incendies. Kiev dénonce une campagne « systématique » contre ses capacités énergétiques, qualifiée de violation du droit humanitaire.

Publicité

D’après l’armée de l’air ukrainienne, 270 drones et 10 missiles ont été lancés, dont 30 drones et six projectiles ont été neutralisés. Les impacts de 40 drones et quatre missiles ont toutefois été recensés dans 16 localités, avec des chutes de débris signalées en trois endroits. Cette offensive, la plus importante depuis plusieurs semaines, accentue la fragilité du réseau énergétique, déjà affaibli par des frappes répétées depuis le début de la guerre en Ukraine.

Diplomatie et escalade militaire en parallèle

Cette attaque intervient alors que le président Volodymyr Zelensky se trouvait aux États-Unis pour une rencontre avec le président Donald Trump et plusieurs responsables européens, centrée sur les garanties de sécurité et une possible feuille de route de négociation.

Quelques jours plus tôt, Trump avait également échangé en Alaska avec le président Vladimir Poutine, rencontre qui n’avait pas débouché sur un cessez-le-feu mais avait ouvert la voie à l’idée de contacts directs entre Moscou et Kiev. L’hypothèse d’un sommet trilatéral regroupant Trump, Zelensky et Poutine a depuis été évoquée. Alors que les canaux diplomatiques s’activent, les frappes rappellent que la réalité militaire reste déterminante et que les infrastructures essentielles de l’Ukraine demeurent une cible récurrente.