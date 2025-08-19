Photo : IMAGO/Political-Moments

Lors d’un échange sur son réseau social X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Elon Musk a affirmé que la crise démographique mondiale n’était pas à venir mais déjà présente. Ses propos font écho aux avertissements sur la baisse des naissances et aux projections alarmantes pour l’économie mondiale.

Un débat relancé par un échange sur X

Le commentateur politique Tim Pool a récemment attiré l’attention sur la diminution des taux de natalité et ses effets sociaux et économiques. En réaction, Elon Musk a utilisé une image frappante : la population mondiale n’est pas en train de « s’effondrer », elle « s’est déjà effondrée ». Selon lui, les signes visibles aujourd’hui seraient comparables à un recul du rivage avant une vague dévastatrice.

Ces propos soulignent une inquiétude croissante : la transformation démographique ne serait plus théorique mais une réalité dont les effets se manifestent déjà dans plusieurs pays développés.

Des tendances démographiques préoccupantes

Les données compilées par World of Statistics rappellent que le taux brut de natalité mondial a chuté de manière continue au cours des soixante-dix dernières années. Les projections à l’horizon 2050 confirment la poursuite de cette tendance. Ce recul est susceptible d’influer sur le financement des retraites, la dynamique du marché du travail ou encore la consommation mondiale.

Plusieurs gouvernements envisagent déjà des politiques natalistes ou migratoires pour contrer ce déséquilibre, un sujet qui alimente des débats politiques et économiques de plus en plus fréquents. Dans ce contexte, certains analystes estiment nécessaire de suivre ces évolutions via des études comparatives accessibles au grand public, ce qui pourrait faire l’objet d’un lien utile vers des rapports spécialisés.