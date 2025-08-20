Menaces violentes contre Trump: arrestation d’une Américaine de 50 ans

Donald Trump (photo Mandel Ngan/Getty Images)

Les autorités américaines ont interpellé Nathalie Rose Jones, 50 ans, après qu’elle a publiquement menacé Donald Trump sur les réseaux sociaux. Résidente de l’Indiana, cette militante avait attiré l’attention en multipliant les clichés devant la Maison-Blanche, avant que ses messages ne déclenchent une alerte fédérale.

Aux États-Unis, on ne blague pas avec la sécurité du président américain, notamment depuis que ce dernier a échappé de très peu à une mort certaine lors de l’un de ses meetings de campagne. Pris pour cible par un tireur, l’actuel chef de l’État ne doit sa survie qu’à quelques millimètres. Naturellement, la moindre menace effectuée à son encontre est donc d’autant plus prise au sérieux par les forces de police et les Services secrets.

Un processus d’enquête méthodique

Le cas de la militante Nathalie Rose Jones démontre qu’actuellement, aux États-Unis, l’opposition au président Trump pousse de plus en plus pour faire entendre sa voix, quitte à entrer dans la violence verbale pour certaines personnes. Une violence qu’ils justifient en mettant en avant la menace pour la démocratie que représente l’actuel chef de l’État à leurs yeux.

Les services secrets ont traqué ses activités en ligne depuis début août, avant de la convoquer pour un premier entretien. Jones y a réitéré ses attaques, évoquant sa volonté de « venger les victimes du Covid-19 » et dénonçant un « régime dictatorial ». Libre de participer à une manifestation près de la résidence présidentielle le lendemain, elle a finalement été arrêtée lors d’un second échange avec les enquêteurs, où elle a admis ses menaces tout en affirmant ne pas vouloir les concrétiser.

Des conséquences judiciaires sévères en perspective

La procureure fédérale Jeanine Ferris Pirro a insisté sur la tolérance zéro envers de tels agissements, promettant des poursuites exemplaires. Laisser les menaces s’opérer sans réagir serait un aveu de faiblesse de la part de la justice et surtout, une démonstration du fait que le statut de président ne correspond finalement plus à grand-chose aux yeux de la justice.