Modèle industriel béninois : la GDIZ séduit une délégation ministérielle ghanéenne

Une délégation gouvernementale du Ghana, conduite par Julius Debrah, Directeur de cabinet du président de la République, a effectué ce mardi 5 août une visite de travail dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Cette mission s’inscrit dans une démarche d’observation stratégique du modèle industriel béninois, de plus en plus cité en exemple en Afrique de l’Ouest.

Composée de plusieurs responsables, dont plusieurs membres du gouvernement, la délégation a parcouru les principales installations de la GDIZ. Étaient notamment présents Muntaka Mubarak, ministre de l’Intérieur, Elizabeth Ofosu-Adjare, ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture, Brogya Genfi, vice-ministre de la Défense, ainsi que des dirigeants d’organismes économiques comme le Ghana Investment Promotion Council.

Accueillie par les responsables de la zone, la délégation a exploré différentes unités industrielles. Mais avant, ils ont eu droit à une présentation de la zone par Létondji Behéton, directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-Bénin), structure en charge de la gestion de la zone. Lors de la séance d’accueil, le DG de la SIPI a rappelé que la GDIZ est l’une des concrétisations de la vision industrielle portée par le gouvernement depuis 2016, avec l’appui du groupe ARISE.

Mise en service en 2020, elle s’étend sur 1 640 hectares, dont 400 déjà aménagés. Une trentaine d’investisseurs y opèrent dans les secteurs du textile, de l’agro-industrie, de la céramique et de la cosmétique. À ce jour, plus de 20 000 emplois directs ont été créés, avec un objectif de 300 000 à l’horizon 2030.

Sur le terrain, la délégation a eu la chance de visiter l’usine de transformation de noix de cajou « Kajù », exploitée par Benin Cashew S.A. Ils ont suivi l’ensemble du processus, depuis l’extraction des amandes jusqu’à la valorisation énergétique des coques, dans une logique d’économie circulaire. Le parcours s’est poursuivi dans le centre de formation et de production textile Bénin Textile (BTex), avant une immersion chez Afrikan Ceramics Solutions, entreprise spécialisée dans la fabrication de carreaux et de gravats à partir de ressources locales. Chaque étape a mis en lumière le souci d’intégration locale, l’efficacité logistique et la montée en gamme des produits.

À l’issue de la visite, les membres de la délégation ont exprimé leur admiration. « Ce que nous avons vu ici est remarquable. Le Bénin démontre qu’un modèle industriel fondé sur la valorisation des ressources locales, la bonne gouvernance et des partenariats solides peut transformer une économie », a déclaré Muntaka Mubarak. Même satisfaction du côté de Julius Debrah : « Nous sommes impressionnés. Réaliser tout cela en moins de quatre ans est une performance. Nous sommes venus comprendre ce que fait Arise au Bénin car un projet similaire est en discussion au Ghana. »