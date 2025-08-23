Mondial 2026 : la scène où Trump tente de garder le trophée

Photo: AP

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 se tiendra le 5 décembre au Kennedy Center de Washington, a annoncé Donald Trump lors d’une rencontre avec le président de la Fifa, Gianni Infantino. Au cours de la rencontre, une scène insole a attiré l’attention de certains internautes. La rencontre rapportée par plusieurs médias internationaux dont le média américain TMZ marque une étape clé dans la préparation de cette compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Une scène insolite au Bureau ovale

Le président américain Donald Trump a dévoilé la date du tirage au sort officiel de la Coupe du monde 2026, prévu pour le 5 décembre dans la prestigieuse salle du Kennedy Center à Washington. C’est au sein du Bureau ovale, en présence de Gianni Infantino, que l’annonce a été faite. L’occasion a donné lieu à une scène insolite : alors que le président de la Fifa lui présentait le légendaire trophée, Donald Trump a plaisanté en demandant s’il pouvait le garder. « Je peux la garder ? », a-t-il lancé, amusé. Gianni Infantino lui a répondu que le trophée était réservé aux vainqueurs, avant de lui permettre de le toucher. L’échange, léger et détendu, illustre l’enthousiasme affiché par le président américain pour la compétition.

Un billet symbolique et un Mondial inédit

Lors de cette rencontre, Gianni Infantino a également remis à Donald Trump une réplique géante d’un billet pour la finale, prévue le 19 juillet 2026 à New York. Ce ticket symbolique, portant le numéro « 45/47 », fait référence aux deux mandats présidentiels de Donald Trump, 45e et 47e président des États-Unis. Le dirigeant américain, visiblement ravi, a même évoqué la possibilité d’exposer le trophée dans le Bureau ovale, déjà richement décoré d’ornements dorés.

La compétition, qui se tiendra pour la première fois sur trois pays d’Amérique du Nord, prévoit des matchs aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le choix du Kennedy Center, récemment placé sous la gestion directe de l’administration américaine, témoigne de l’importance accordée à cet événement. Pour les passionnés, un dossier complet sur la répartition des matchs et les villes hôtes pourrait être proposé prochainement.

Avec cette annonce, la préparation du Mondial 2026 franchit un nouveau cap. L’implication personnelle de Donald Trump dans l’organisation confirme la volonté des États-Unis de faire de cette édition un rendez-vous marquant pour l’histoire du football mondial.