Musique : Beyoncé battue par une artiste d’origine maghrébine sur les plateformes en ligne

Indila. Photo : Berzane Nasser/ABACA

Plus de dix ans après la sortie de son premier et unique album Mini World, Indila refait parler d’elle avec une performance inédite sur les plateformes de streaming. Sans actualité discographique récente, l’artiste franco-algérienne parvient pourtant à se hisser au sommet des classements mondiaux, devançant des figures de la pop comme Beyoncé et Taylor Swift sur YouTube Music rapporte Maghreb Emergent.

Ce succès, qui intrigue autant qu’il impressionne, repose sur la longévité de titres emblématiques tels que Dernière Danse ou Tourner dans le vide, devenus des classiques pour une nouvelle génération d’auditeurs. Sur YouTube Music, près de 500 millions d’écoutes mensuelles ont été recensées, un chiffre qui propulse Indila loin devant ses concurrentes habituelles des scènes internationales.

Une trajectoire singulière, loin des projecteurs

Avant de s’imposer en solo, Indila s’était d’abord illustrée aux côtés de rappeurs français comme Soprano, Rohff ou Youssoupha, avec qui elle partageait un goût pour les collaborations à forte intensité émotionnelle. C’est en 2013 que son parcours prend un tournant avec la sortie de Dernière Danse, premier extrait d’un album rapidement certifié disque de diamant en France et disque d’or en Belgique.

Depuis, l’artiste s’est tenue à l’écart de la scène médiatique et musicale, cultivant un mystère rare dans une industrie marquée par l’hyperexposition. Ce retrait n’a pourtant pas freiné son ascension numérique. Bien au contraire : ses morceaux continuent de circuler massivement, utilisés dans des vidéos virales, des bandes son de contenus web ou encore des playlists nostalgiques, notamment dans plusieurs pays du Maghreb et au Moyen-Orient.

Un miroir des transformations dans l’écoute musicale

Ce retour en force met en lumière une évolution profonde dans les modes de consommation musicale. À l’heure où les sorties se succèdent à un rythme effréné, l’algorithme de YouTube Music semble récompenser les titres intemporels, capables de générer un engagement massif et régulier sur plusieurs années. Contrairement à d’autres plateformes où la nouveauté prime, YouTube valorise également l’ancrage émotionnel et la viralité, deux ingrédients que la musique d’Indila maîtrise avec brio.

La domination actuelle de l’artiste sur YouTube Music pourrait ainsi marquer un tournant dans la manière dont les majors perçoivent la longévité d’un catalogue. Alors que Taylor Swift et Beyoncé multiplient les tournées et rééditions pour entretenir leur base de fans, Indila s’impose, elle, dans un silence presque total.