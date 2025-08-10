Aviation au Maghreb : un important rachat finalisé

Photo unsplash

Air Algérie a finalisé le 9 août 2025, la prise de contrôle de Tassili Airlines, jusqu’ici détenue par le groupe Sonatrach, selon un communiqué officiel. Cette démarche représente un tournant clé dans la politique de développement de la compagnie aérienne nationale, qui ambitionne de renforcer ses prestations sur le marché intérieur en améliorant la gestion et les performances de la société récemment intégrée.

Une réorganisation pour booster le transport aérien national

Dans les semaines à venir, Air Algérie mettra en place une nouvelle structure baptisée Domestic Airlines, centrée sur le développement des vols à l’intérieur du pays. Cette transformation s’accompagnera d’une amélioration des processus opérationnels et d’un renforcement des capacités, afin de mieux répondre aux besoins croissants des passagers locaux. La mise en service commerciale sous cette nouvelle identité est prévue avant la fin août, témoignant d’une volonté de transition rapide.

Un mouvement stratégique au cœur des évolutions régionales

Au moment où les compagnies aériennes du Maghreb doivent faire face à une concurrence accrue et à des défis économiques, cette fusion traduit une dynamique de consolidation visant à renforcer l’efficacité et la compétitivité. En concentrant ses efforts sur le marché intérieur, Air Algérie cherche à optimiser son réseau tout en s’adaptant aux nouvelles attentes liées à la reprise du trafic aérien.

L’évolution de ce regroupement sera un élément clé pour observer les transformations en cours dans le secteur aérien national et régional, notamment en termes de couverture territoriale et de qualité du service.