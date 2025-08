Nathalie Yamb révèle l’ampleur des sanctions de l’UE et reste déterminée

Nathalie Yamb, militante panafricaine de nationalité suisso-camerounaise, a révélé dans une vidéo publiée sur son compte youtube, l’ampleur des mesures prises contre elle par l’Union européenne. Une décision qu’elle considère comme une tentative politique d’étouffer sa voix, et non comme une sanction fondée sur une quelconque infraction juridique.

Une sanction jugée inédite et disproportionnée

Le 26 juin 2025, le Conseil de l’Union européenne a inscrit le nom de Nathalie Yamb sur sa liste de sanctions dans le cadre du dispositif visant à contrer les « activités déstabilisatrices menées par la Russie ». L’activiste voit désormais ses avoirs gelés sur l’ensemble du territoire de l’Union, son accès à des fonds restreint, ainsi qu’une interdiction d’entrée, de transit et même de survol au-dessus des 27 États membres.

Selon l’intéressée, cette mesure constitue un cas unique dans l’histoire du régime de sanctions européennes depuis 1993, aucun autre individu n’ayant été sanctionné seul dans ce cadre. Elle affirme que son inscription sur cette liste n’a été accompagnée d’aucune autre décision contre une entité ou un groupe, contrairement aux pratiques habituelles, ce qui souligne à ses yeux le caractère exceptionnel de la démarche.

Une réponse à ses prises de position géopolitiques

Les autorités européennes reprochent à Nathalie Yamb ses prises de position jugées pro-russes, notamment ses critiques virulentes contre la présence française en Afrique et son influence sur les opinions publiques, en particulier dans l’espace francophone. Elle est accusée d’alimenter une rhétorique hostile à l’Occident, dans un contexte de rivalités géopolitiques exacerbées.

Pour l’activiste, ces accusations relèvent d’un mécanisme de contrôle idéologique. Elle réfute tout lien opérationnel ou financier avec la Russie et considère que son engagement découle uniquement d’un combat panafricain contre ce qu’elle perçoit comme une ingérence étrangère persistante. Elle dénonce également le recours à une forme de censure extraterritoriale, citant le blocage de ses comptes bancaires et plateformes numériques bien au-delà du cadre strict de l’Union européenne.

Des conséquences concrètes bien au-delà des frontières européennes

Malgré sa résidence en Suisse, un pays non membre de l’UE, Nathalie Yamb affirme subir une cascade de blocages économiques et logistiques en raison de l’application élargie de ces sanctions. L’interdiction de survol, en particulier, compromet ses déplacements vers son pays de résidence, enclavé par des membres de l’UE.

Cryptomonnaies gelées, services bancaires inaccessibles, comptes numériques suspendus : les impacts de la mesure s’étendent à l’ensemble de ses moyens de subsistance, illustrant selon elle la capacité de l’Union européenne à exercer un pouvoir extraterritorial dans l’environnement numérique globalisé.

Une affaire aux répercussions juridiques et diplomatiques

La militante annonce son intention de contester juridiquement ces sanctions, dénonçant une atteinte grave au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Elle avertit également sur les risques de précédents : une telle jurisprudence, affirme-t-elle, pourrait ouvrir la voie à des mesures similaires contre d’autres figures publiques critiques.

Par ailleurs, elle appelle les États africains à adopter des dispositifs juridiques pour empêcher l’application automatique de sanctions étrangères sur leur territoire. Une démarche qui, selon elle, s’inscrit dans la logique de renforcement de la souveraineté juridique du continent.

Une mobilisation qui dépasse les frontières africaines

Avec plus de 2,5 millions de followers, Nathalie Yamb bénéficie d’un écho important sur les réseaux sociaux. Elle évoque un soutien massif venant d’Afrique, d’Europe et au-delà, y compris de personnalités et militants non africains, qu’elle cite pour dénoncer un traitement à géométrie variable selon la couleur de peau ou l’origine.

Ce soutien, selon elle, renforce sa détermination à poursuivre son engagement politique, dans un contexte où plusieurs pays africains – notamment les membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) – revoient leurs alliances stratégiques et leurs relations avec l’Europe.

La décision de l’UE de sanctionner individuellement une figure militante comme Nathalie Yamb soulève des questions sur les limites de la liberté d’expression en contexte géopolitique tendu. Si le contenu de ses propos continue de diviser, les mesures prises à son encontre devraient alimenter un débat plus large sur la souveraineté des voix africaines dans les arènes internationales.