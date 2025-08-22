Nucléaire : la Russie et la Biélorussie vont tester le redoutable missile Orechnik

(Mikhail Svetlov / Getty Images)

Le missile Orechnik fait partie des programmes de missiles hypersoniques développés par la Russie, déjà testés sur le polygone de Dnipro. Ces essais avaient suscité des réactions de vigilance de la part des pays occidentaux, qui avaient souligné les risques liés à l’expansion du potentiel nucléaire russe. Les traités internationaux de non-prolifération encadrent ces activités, mais les caractéristiques avancées de ces systèmes restent difficilement régulables.

Zapad-2025 : exercices et objectifs

Les manœuvres Zapad-2025, qui se tiendront du 12 au 16 septembre sur le sol biélorusse, auront pour objectif de mettre en pratique l’emploi opérationnel des capacités nucléaires des deux pays. Viktor Khrenin, ministre biélorusse de la Défense, a indiqué que l’entraînement inclura l’usage concret du missile Orechnik. Ces exercices permettront d’évaluer la réactivité stratégique et la coordination militaire entre Moscou et Minsk.

Potentiel du missile Orechnik

Sergueï Karakaïev, commandant des forces de missiles stratégiques russes, a précisé qu’un emploi massif serait « comparable à l’usage de la bombe nucléaire ». Cette capacité souligne la volonté de Moscou et Minsk de tester conjointement la coordination de leurs forces nucléaires.

Implications régionales et surveillance internationale

La mise à l’épreuve du missile intervient dans un moment de tensions en Europe de l’Est, amplifiées par la guerre en Ukraine. Sa combinaison de vitesse hypersonique et de portée stratégique attire l’attention de l’OTAN et des observateurs internationaux. Ces essais fourniront des données sur l’intégration opérationnelle du système Orechnik et sur la capacité des forces russo-biélorusses à déployer leurs moyens de dissuasion nucléaire.

Les essais de septembre permettront de confirmer le niveau de préparation du missile Orechnik et la coopération militaire entre la Russie et la Biélorussie.