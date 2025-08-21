Nucléaire : la Russie identifie un besoin urgent de modernisation

Vladimir Poutine (© POOL )

Alexei Likhachev, à la tête de la société nucléaire d’État russe, a indiqué jeudi que la modernisation du bouclier nucléaire russe représente un besoin urgent, en raison des tensions internationales et du conflit en Ukraine qui mettent en question la sécurité nationale. Moscou considère cette étape comme essentielle pour garantir sa souveraineté et sa capacité de dissuasion.

Une étape nécessaire pour la défense nationale

La Russie voit son arsenal nucléaire comme un élément central de sa stratégie de sécurité. Pour Alexei Likhachev, cité par la presse russe RIA, le bouclier nucléaire constitue « une garantie de la souveraineté » et sa modernisation s’impose pour faire face aux risques croissants. Cette démarche reflète la perception russe d’un contexte international marqué par des menaces importantes, dans un environnement où la guerre en Ukraine montre la fragilité de la sécurité régionale.

Contexte géopolitique et enjeux internationaux

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, la question nucléaire a retrouvé une place prépondérante dans les calculs stratégiques. La Russie, confrontée à une résistance ukrainienne soutenue par l’OTAN, a adapté sa doctrine en intégrant davantage d’armes tactiques et en abaissant le seuil d’intervention nucléaire dans certains scénarios.

Dans le même temps, les États-Unis poursuivent la modernisation de leur arsenal, tandis que la Chine développe rapidement ses capacités nucléaires. Ces évolutions soulignent que Moscou identifie la mise à jour de son bouclier comme un besoin stratégique, répondant à la fois à des menaces directes et à la dynamique mondiale des armements.

Conséquences pour la sécurité et la diplomatie

La modernisation de l’arsenal nucléaire russe se situe dans un cadre réglementaire complexe, lié aux traités internationaux de non-prolifération et aux accords bilatéraux de contrôle des armements. Elle pourrait influencer les discussions diplomatiques et affecter la perception des puissances étrangères sur l’équilibre stratégique. Les efforts portent sur l’ensemble des systèmes, incluant les armes, mais aussi les dispositifs de contrôle et de surveillance nécessaires pour assurer l’efficacité et la sécurité de l’arsenal.

La Russie juge indispensable de poursuivre ce programme de modernisation pour préserver sa capacité de dissuasion dans un environnement géopolitique jugé incertain.