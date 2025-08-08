Nucléaire : la Russie soutient le Kazakhstan dans un projet clé

Photo : ALEXEY NIKOLSKY/AFP

Le Kazakhstan s’engage dans une nouvelle phase de son développement énergétique en lançant officiellement ce vendredi, les travaux préparatoires à la construction de sa toute première centrale nucléaire. Cette décision, adoptée en fin d’année 2024 à l’issue d’un référendum sans contestation notable, reflète la volonté du pays d’élargir son bouquet énergétique. Pour ce projet ambitieux, le pays mise sur une coopération étroite avec Rosatom, le géant russe du secteur nucléaire.

Des études techniques approfondies pour choisir le meilleur site

Les opérations initiales ont été engagées dans la région proche du village d’Ulken, où une série de forages est en cours. Ces travaux, qui comprennent l’extraction d’échantillons du sous-sol par une cinquantaine de puits, visent à identifier l’emplacement le plus adapté à l’installation de la centrale. Ces investigations sont fondamentales afin d’assurer la sécurité, la performance et la viabilité économique de l’ouvrage.

Selon un communiqué publié par l’organisme nucléaire kazakh et Rosatom, ce partenariat est essentiel pour garantir le respect des normes techniques et la bonne conduite des études. Le projet est conduit sous leur supervision conjointe, renforçant la capacité du Kazakhstan à mener à bien ce chantier complexe, tout en respectant les normes les plus strictes.

Vers une diversification énergétique stratégique

En intégrant l’énergie nucléaire à son infrastructure, le Kazakhstan ambitionne de réduire sa dépendance aux ressources fossiles qui dominent encore son parc électrique. Ce choix reflète une perspective d’optimisation de sa production énergétique, répondant à une demande croissante tout en s’inscrivant dans les objectifs de transition énergétique.

Le recours à une technologie nucléaire avancée, avec le soutien technique de la Russie, montre l’orientation pragmatique de Nur-Sultan vers une autonomie énergétique renforcée. Ce projet pourrait ainsi transformer durablement le paysage énergétique du pays, tout en lui permettant d’affirmer sa place dans le secteur nucléaire au niveau régional.

Après la finalisation des études géotechniques, la phase de construction proprement dite devrait débuter, sous l’œil vigilant des autorités compétentes et des observateurs internationaux.

L’avancement de ce chantier représente un jalon déterminant dans la politique énergétique du Kazakhstan, qui vise à intégrer l’énergie nucléaire parmi ses ressources clés pour les décennies à venir.