Maghreb : Cette destination séduit les Espagnols en 2025

Le Maroc confirme sa place parmi les destinations privilégiées des touristes espagnols. Une étude récente révèle que, pour l’année 2025, le Royaume s’impose aux côtés des États-Unis et du Japon, dans le top 3 des pays étrangers les plus plébiscités par les voyageurs espagnols. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte où la connectivité mobile devient un facteur clé dans le choix des destinations.

L’attractivité croissante du Maroc

Le Maroc a su se distinguer grâce à une offre touristique riche, mêlant paysages variés, culture millénaire et gastronomie raffinée. Sa position géographique stratégique, à proximité de l’Espagne, ainsi que la modernisation de ses infrastructures numériques, contribuent à cette montée en puissance sur le marché espagnol.

Les tendances de voyage évoluent rapidement, et les attentes des voyageurs se sont transformées au gré des progrès technologiques. À l’heure où la connectivité mobile s’avère indispensable, notamment pour rester en contact avec ses proches ou pour travailler à distance, le Maroc a su répondre à ces exigences. En effet, le pays a mis en place des solutions pratiques, comme les eSIM, qui facilitent la gestion des données mobiles sans coûts imprévus.

Connectivité mobile : un enjeu décisif

Le roaming coûteux au sein de l’Union européenne, notamment avec des frais atteignant 12,10 euros par mégaoctet, pousse les voyageurs à chercher des alternatives moins onéreuses. Le Maroc, en offrant une connectivité simplifiée et un accès rapide aux réseaux mobiles, devient ainsi une option particulièrement attractive pour les touristes espagnols, qui recherchent des solutions plus flexibles et abordables pendant leurs séjours à l’étranger.

L’étude menée par Holafly, spécialiste des solutions de connectivité mobile internationale, montre que ce critère est désormais primordial dans la prise de décision des voyageurs. Une expérience numérique fluide, permettant de partager instantanément ses découvertes et d’être toujours joignable, est devenue une priorité pour une large majorité des touristes, en particulier ceux issus du marché européen.

Une destination qui répond aux nouvelles attentes des voyageurs

Au-delà de la connectivité, le Maroc capitalise sur sa diversité culturelle et ses nombreux attraits touristiques. Des villes comme Marrakech et Fès sont des incontournables pour les passionnés d’histoire et de patrimoine. Les plages de l’Atlantique et de la Méditerranée offrent également des possibilités de détente pour les amateurs de mer. En outre, le pays mise sur son secteur gastronomique, avec une cuisine réputée qui attire de plus en plus de gourmets.

L’évolution des comportements touristiques vers une consommation plus technologique et plus connectée n’est donc pas uniquement une question d’infrastructure numérique. Elle reflète un changement profond dans la manière dont les voyageurs choisissent leurs destinations et s’organisent une fois arrivés sur place. Le Maroc, avec sa proximité géographique et sa capacité à s’adapter aux nouvelles attentes des touristes, se place ainsi comme une destination de choix pour les années à venir.