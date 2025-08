Pétrole en Afrique : un groupe annonce un chiffre d’affaires de 1.12 milliard $

Photo : Reuters

Dans un secteur énergétique africain en constante mutation, Oando Plc fait figure de référence au Nigeria. Sous la direction de l’entrepreneur Wale Tinubu, le groupe pétrolier vient d’annoncer des résultats solides pour la première moitié de l’année 2025, confirmant sa trajectoire ascendante.

Selon les données publiées par Billionaire Africa, Oando a enregistré un chiffre d’affaires de 1,12 milliard $ sur les six premiers mois de l’année. À cela s’ajoute un bénéfice net de 41,34 millions $, une performance qui traduit une gestion jugée efficace dans un contexte où la volatilité des prix et les enjeux géopolitiques pèsent sur l’industrie.

Mais au-delà de ces chiffres, c’est surtout l’élargissement du périmètre opérationnel du groupe qui retient l’attention. En 2024, Oando a finalisé l’acquisition stratégique de la Nigerian Agip Oil Company, une étape majeure qui a profondément modifié la cartographie de ses actifs. Cette opération a permis au groupe de renforcer sa présence dans plusieurs concessions pétrolières, portant sa participation à 40 % sur certaines zones, contre 60 à 63 % précédemment. Ce repositionnement a également eu un impact immédiat sur ses réserves, qui ont presque doublé, atteignant désormais 983 millions de barils équivalent pétrole.

Pour les analystes du secteur, cette montée en puissance traduit la volonté du groupe de jouer un rôle de premier plan dans l’approvisionnement énergétique du pays. À travers une combinaison d’opérations ciblées et d’un pilotage rigoureux, Wale Tinubu semble miser sur une stratégie de croissance progressive, mais solide, centrée à la fois sur l’exploitation locale et l’expansion des ressources.

Dans un contexte où les besoins énergétiques du Nigeria restent importants et où la compétitivité entre opérateurs est de plus en plus marquée, Oando renforce ses atouts. Le groupe montre également qu’un leadership africain structuré peut tenir tête aux grandes multinationales sur un marché très disputé.