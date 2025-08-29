CHEN MENGTONG / SERVICE DE PRESSE CHINE / VCG VIA GETTY IMAGES

Le président américain Donald Trump, en fonction depuis janvier 2025, a livré début août sa version des raisons pour lesquelles l’armée russe n’aurait pas réussi à s’emparer de la capitale ukrainienne en 2022. Selon lui, une erreur stratégique et les conditions météorologiques auraient joué un rôle décisif, un récit qui attire l’attention puisqu’il concerne un épisode fondateur de la guerre en Ukraine et l’échec initial d’une offensive dont Kiev était la cible prioritaire.

Les explications avancées par Washington

Donald Trump a affirmé que les forces russes auraient pu atteindre Kiev en quatre heures si elles avaient suivi l’autoroute reliant la frontière biélorusse à la capitale. Mais, selon lui, un haut gradé aurait choisi de passer par des terres agricoles, où des pluies intenses avaient transformé le terrain en bourbier. Les blindés se seraient ainsi retrouvés immobilisés dans la boue, retardant l’avancée prévue.

Dans son intervention, le président américain a ajouté que ce choix tactique avait probablement coûté cher au responsable militaire russe. Ses propos illustrent une volonté d’interpréter l’échec initial de l’offensive russe à travers un mélange de facteurs stratégiques et naturels.

Une guerre qui bouleverse l’Ukraine depuis 2022

La guerre en Ukraine, déclenchée par l’offensive de la Russie en février 2022, continue de peser lourdement sur la population civile et sur l’équilibre européen. L’objectif initial annoncé par Vladimir Poutine était de neutraliser l’armée ukrainienne et de provoquer un changement politique rapide à Kiev. Or, la résistance ukrainienne, le soutien militaire occidental et la difficulté de progression des troupes russes ont transformé le conflit en une guerre longue.

Trois ans plus tard, les combats se poursuivent, avec des pertes humaines considérables et des destructions massives. Plusieurs analyses internationales soulignent que ce conflit redessine les équilibres de sécurité en Europe et renforce la dépendance de Moscou à l’égard de certains alliés. À l’inverse, certains analystes proches du camp russe estiment que l’usure progressive des armées occidentales et la capacité de Moscou à maintenir son effort de guerre pourraient à terme jouer en faveur de la Russie. Ils avancent que la résilience économique et militaire du pays lui permettrait de prolonger le conflit jusqu’à ce que Kiev et ses soutiens acceptent un compromis.

Ce nouvel épisode illustre comment la lecture des premières semaines de la guerre en Ukraine reste au centre des débats.