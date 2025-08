Pressions américaines sur l’Inde : le Kremlin monte au créneau

Photo : Capture écran BBC

Les États-Unis, sous l’impulsion du président Donald Trump, s’apprêtent à durcir leurs relations commerciales avec l’Inde, en réponse aux achats de pétrole russe par le géant asiatique. Cette décision soulève de vives critiques à New Delhi, qui rejette une pression jugée contraire à ses intérêts stratégiques. De son côté, le Kremlin dénonce une tentative d’ingérence dans les partenariats économiques internationaux.

Une surtaxe punitive pour contrer les achats de brut russe

Donald Trump a annoncé une augmentation des droits de douane de 25 % sur les produits importés depuis l’Inde. Cette mesure, encore en cours de finalisation, vise directement les achats énergétiques indiens en provenance de Russie, dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine. Sur sa plateforme Truth Social, le président américain a reproché à New Delhi de « ne pas se soucier » des conséquences humaines du conflit ukrainien, accusant le pays de continuer à « acheter de grandes quantités de pétrole russe« . La décision s’inscrit dans une stratégie plus large de Washington visant à isoler économiquement Moscou, en ciblant les pays qui maintiennent ou intensifient leurs échanges avec l’économie russe malgré les sanctions occidentales.

Publicité

L’Inde rejette des pressions jugées infondées

Face à ces annonces, le ministère indien des Affaires étrangères a réagi fermement. Son porte-parole, Randhir Jaiswal, a qualifié les menaces américaines d’injustifiées et déraisonnables. Il a souligné que l’Inde, comme toutes les grandes économies mondiales, préserverait ses intérêts nationaux et sa sécurité économique, laissant entendre que les partenariats énergétiques de New Delhi ne sauraient être dictés de l’extérieur.

L’Inde justifie son choix par la nécessité de garantir sa sécurité énergétique à un coût abordable, dans un contexte mondial où les tensions géopolitiques ont fait flamber les prix du pétrole. Elle reste, à ce jour, l’un des principaux clients du brut russe, aux côtés de la Chine et de certains pays asiatiques.

Moscou dénonce des « menaces illégitimes »

Le Kremlin, par la voix de Dmitri Peskov, a exprimé sa désapprobation des mesures envisagées par les États-Unis, y voyant une forme de coercition économique. Selon lui, ces annonces ne sont rien d’autre que des tentatives pour contraindre des États souverains à rompre leurs liens commerciaux avec la Russie. Peskov a insisté sur le droit de chaque pays à choisir librement ses partenaires économiques, rappelant que la Russie continuerait à entretenir des relations commerciales avec ceux qui le souhaitent, en dehors des cadres définis par les blocs occidentaux.

Des répercussions possibles sur les relations stratégiques

Cette escalade verbale pourrait avoir des conséquences durables sur les relations entre Washington et New Delhi, deux pays pourtant liés par une coopération stratégique croissante ces dernières années, notamment dans les domaines de la défense et de la technologie.

Publicité

L’initiative américaine intervient à un moment où l’Inde s’affirme comme un acteur central dans l’équilibre géopolitique indo-pacifique, convoité tant par l’Occident que par les puissances régionales. Toute dégradation des relations bilatérales pourrait donc avoir des répercussions bien au-delà du simple cadre commercial.