Dangote obtient 1.35 milliard $ pour booster sa raffinerie de pétrole

Dangote à sa raffinerie (Photo DR)

Le projet pétrolier porté par Aliko Dangote franchit une nouvelle étape. La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) vient d’accorder un financement de 1,35 milliard de dollars pour appuyer les opérations de la raffinerie de pétrole et du complexe pétrochimique associés, situés au Nigeria.

Cette enveloppe vise à refinancer une partie de la dette contractée pour la mise en place de ce projet industriel, considéré comme l’un des plus ambitieux du continent. Le soutien de l’institution bancaire panafricaine s’inscrit dans une logique de continuité, Afreximbank ayant déjà joué un rôle central dans le démarrage effectif des activités de la raffinerie en janvier 2024.

Depuis son lancement, cette infrastructure stratégique permet de traiter localement du brut et de réduire les besoins du Nigeria en produits raffinés importés. À terme, elle pourrait non seulement couvrir une large part des besoins nationaux, mais aussi alimenter plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest en carburants, bitume et autres produits dérivés.

En accompagnant à nouveau le projet, Afreximbank mise sur la stabilité opérationnelle de la raffinerie et sur ses capacités à contribuer à l’autonomie énergétique du continent. L’objectif de ce financement est également de renforcer les performances globales du complexe, aussi bien en matière de production que de logistique.

Pour Aliko Dangote, cet appui s’inscrit dans une vision à long terme qui dépasse le seul cadre nigérian. En construisant la plus grande raffinerie d’Afrique, le milliardaire espère repositionner la région dans les chaînes de valeur mondiales du secteur pétrolier. AgenceEcofin, qui a relayé l’information, rappelle que cette infrastructure pourrait avoir un impact structurant sur l’économie africaine, notamment en matière de balance commerciale, d’emplois industriels et de réduction des importations massives de carburants.