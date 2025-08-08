RDC : l’État reprend le contrôle de 30 000 km² de concessions minières

Sumy Sadurni / AFP

En République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé la reprise de près de 600 titres miniers et de carrières, couvrant plus de 30 000 km² sur l’ensemble du territoire. Cette mesure intervient dans un contexte où la gestion et l’attribution des ressources minières font l’objet d’une attention croissante, tant sur le plan national qu’international.

Une réorganisation du secteur extractif

Cette récupération concerne aussi bien des titres accordés à des opérateurs nationaux qu’à des sociétés étrangères, et s’inscrit dans la volonté de l’État de renforcer le contrôle sur ses ressources naturelles. Selon des sources officielles, une partie de ces permis était arrivée à expiration ou ne respectait plus les obligations légales liées à leur exploitation.

La RDC possède certains des plus importants gisements de cuivre, cobalt et or au monde. La maîtrise de ces titres représente donc un enjeu stratégique, alors que le pays cherche à maximiser ses revenus issus de l’extraction minière et à lutter contre la spéculation sur les concessions inactives.

Des enjeux économiques et réglementaires

La révision du cadastre minier s’inscrit dans une tendance plus large de renforcement de la régulation, amorcée ces dernières années avec la révision du code minier. L’objectif est double : attirer des investissements responsables et assurer que l’exploitation des ressources contribue réellement au développement économique.

À l’échelle internationale, cette décision pourrait aussi influencer les flux d’approvisionnement en minerais stratégiques, notamment dans les secteurs de la transition énergétique et des technologies, où la RDC joue un rôle clé. Plusieurs observateurs estiment que la transparence et la redistribution équitable des revenus issus de ces ressources seront déterminantes pour la stabilité et la croissance à long terme du pays.

La mise en œuvre de cette récupération de titres devrait se poursuivre dans les prochains mois, avec des impacts potentiels sur la configuration du marché minier congolais et sur les partenariats déjà en place.