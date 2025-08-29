Rencontre Poutine – Zelensky : ce qu’en dit le chancelier Merz

Friedrich Merz dans l’interview de BILD

Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé jeudi qu’aucun entretien direct entre les présidents Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine n’était prévu à court terme, lors d’une réunion conjointe des gouvernements français et allemand à Berlin. Cette prise de position fait suite aux efforts récents de Donald Trump visant à créer un canal de dialogue pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Les propos du chancelier allemand

Lors du conseil des ministres, aux côtés de Emmanuel Macron, Friedrich Merz a déclaré qu’« il est évident qu’aucune rencontre n’aura lieu » entre les présidents ukrainien et russe dans l’immédiat. Il a souligné que la situation diffère de ce qui avait été imaginé dans le cadre des échanges entre Trump et Poutine, et que l’organisation d’un dialogue direct reste complexe. Cette déclaration reflète la prudence des instances européennes face aux initiatives diplomatiques en cours.

Retour sur les démarches diplomatiques récentes

Ces dernières semaines, plusieurs initiatives ont été mises en place. Donald Trump a rencontré Vladimir Poutine à Anchorage, Alaska, le 15 août, pour examiner d’éventuelles solutions au conflit. Bien que cette rencontre ait donné lieu à une conférence de presse, aucun accord concret n’a été conclu. Peu après, le 18 août, Volodymyr Zelensky s’est entretenu avec Trump à la Maison Blanche, pour discuter des garanties de sécurité pour l’Ukraine et préparer la possibilité d’une rencontre directe avec Poutine. Ces démarches montrent les tentatives américaines de créer un canal diplomatique entre Kyiv et Moscou, qui n’ont pas encore permis d’avancées concrètes.

Contexte et enjeux géopolitiques

La guerre en Ukraine, commencée en février 2022, a provoqué de nombreuses tentatives de médiation à différents niveaux. Les initiatives récentes de Trump visaient à ouvrir un canal de négociation directe, mais les désaccords sur les conditions de sécurité et les questions territoriales constituent toujours un obstacle majeur. Les partenaires européens et américains suivent attentivement ces démarches pour évaluer la faisabilité de futures rencontres.

L’absence d’un sommet direct entre Zelensky et Poutine maintient les négociations en suspens, alors que la communauté internationale continue de surveiller les initiatives visant à réduire les tensions dans la région.