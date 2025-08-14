Russie : des signes d’un essai imminent du missile nucléaire Burevestnik

Vladimir Poutine. Photo : Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP

Des analyses d’images satellites récentes indiquent une intensification de l’activité sur le site d’essai de Pankovo, dans l’archipel de Novaya Zemlya. Les préparatifs semblent concerner le 9M730 Burevestnik, un missile de croisière à propulsion nucléaire, présenté par Moscou comme capable de déjouer toute défense antimissile.

Mouvements inhabituels sur le site arctique

Depuis la fin juillet, des images satellites étudiées par Decker Eveleth (CNA) et Jeffrey Lewis (Middlebury Institute) montrent l’arrivée de conteneurs, d’équipements et de personnel sur la zone d’essai de Pankovo. Cette montée en activité coïncide avec la présence, sur l’aérodrome militaire de Rogachevo, de deux avions de collecte de données équipés de dômes radar. Plusieurs navires déjà associés à de précédents essais ont été repérés à proximité, avec un autre attendu prochainement selon des données maritimes accessibles au public.

Un programme stratégique sensible

Le 9M730 Burevestnik, également appelé Storm Petrel, est un missile de croisière à propulsion nucléaire annoncé par Vladimir Poutine comme ayant une portée quasi illimitée et une trajectoire difficile à intercepter. Dévoilé au grand public en 2018, ce programme reste controversé en raison de ses implications stratégiques et de ses risques environnementaux. Les analystes estiment que la phase actuelle de déploiement pourrait correspondre à une campagne de tests planifiée de longue date.

Lien avec le contexte diplomatique

Les préparatifs observés interviennent peu après l’annonce d’une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, prévue dans un contexte de guerre en Ukraine et de discussions possibles sur la maîtrise des armements. Certains experts évoquent la possibilité que Moscou ait suspendu temporairement les opérations afin d’éviter d’envoyer un signal agressif alors que des satellites de reconnaissance américains survolaient la zone. Ce geste pourrait être interprété comme une ouverture à la reprise du dialogue stratégique.

Surveillance internationale et enjeux de sécurité

Les données de Planet Labs examinées par les chercheurs montrent un afflux notable de matériel et de personnel dans la zone de lancement. Ce type d’activité attire l’attention des services de renseignement et des observateurs militaires, qui y voient un indicateur précoce d’un essai de missile stratégique. Les prochains jours pourraient confirmer si la Russie procède effectivement à un tir d’essai, dans un contexte où les négociations internationales sur le contrôle des armements restent fragiles.

Les indices accumulés laissent penser que le site de Pankovo est en phase avancée de préparation pour un essai du Burevestnik.