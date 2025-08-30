Getty Images / AFP/VALERIA MONGELLI

La tension monte encore entre Moscou et l’OTAN. Dans la nuit, les forces russes ont lancé une nouvelle offensive aérienne contre l’Ukraine, mobilisant 537 drones et 45 missiles pour frapper des infrastructures énergétiques, ferroviaires et des zones résidentielles. En réponse, l’OTAN a déployé des chasseurs révèle le Daily Mail. Ce déluge de feu intervient un mois seulement après l’attaque record de juillet 2025, lorsque la Russie avait déjà déployé 728 drones Shahed, marquant une intensification continue de la guerre.

Intensification des frappes russes

Au cours de la nuit, les forces russes ont tiré 537 drones et 45 missiles sur différentes régions ukrainiennes. Les projectiles, comprenant notamment des Iskander-M, Iskander-K, Kalibr, Kh-59 et Kh-101, ont visé des zones habitées, des infrastructures ferroviaires ainsi que des installations énergétiques. Cette offensive a provoqué de nouvelles victimes civiles et endommagé des réseaux essentiels.

Ces bombardements rappellent la stratégie employée début juillet, lorsqu’un déluge de drones Shahed avait visé de nombreuses villes ukrainiennes. Plusieurs experts considèrent que la multiplication de ces attaques vise à épuiser les défenses aériennes de Kiev. Dans ce contexte, certaines capitales européennes insistent sur la nécessité d’accroître la coopération militaire, un point qui pourrait être développé dans un futur article de référence.

Varsovie en vigilance maximale

Les autorités militaires de Varsovie ont confirmé avoir placé leurs forces en état d’alerte renforcée. Le commandement opérationnel polonais a annoncé que « toutes les ressources disponibles » avaient été mobilisées, précisant que des patrouilles aériennes et des systèmes de défense au sol ont été activés. Les systèmes de détection de radiolocalisation ont également été mis à leur niveau d’alerte maximal.

Cette décision intervient alors que les pays membres de l’OTAN redoutent une possible extension du conflit. La répétition des frappes massives démontre la capacité de Moscou à maintenir une pression constante sur les infrastructures stratégiques ukrainiennes. Pour l’alliance, ces événements confirment la nécessité de renforcer la surveillance et la coopération militaire le long des frontières orientales.