Russie : « Macron cirera les bottes d’un officier russe », déclare un présentateur russe

Un présentateur russe a tenu des propos marquants visant Emmanuel Macron lors d’une émission diffusée à la télévision publique. Cette déclaration intervient après les critiques émises par le président français à l’encontre de Vladimir Poutine. L’épisode illustre la manière dont les échanges verbaux entre Paris et Moscou se sont intensifiés ces dernières semaines. La formule employée a été reprise par de nombreux médias et relayée sur les réseaux sociaux.

Des propos en réaction aux déclarations françaises

Le 19 août 2025, Emmanuel Macron a accordé une interview dans laquelle il a qualifié Vladimir Poutine de « prédateur » et d’« ogre à nos portes ». Ces termes ont rapidement suscité une réaction de Moscou. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dénoncé le 29 août un « dépassement de la ligne de décence ». C’est dans ce contexte que, quelques jours plus tard, le présentateur Vladimir Soloviov, figure connue de la télévision d’État russe, a tenu des propos à son tour destinés à marquer les esprits.

Au cours de son émission dominicale, Soloviov a affirmé que « Macron cirera les bottes d’un officier russe ». Cette formule s’inscrivait dans un passage où il évoquait la présence symbolique de militaires russes sur les Champs-Élysées, en réponse aux discussions occidentales autour d’un possible renforcement de l’aide à l’Ukraine. L’expression, reprise dans plusieurs médias étrangers, est devenue le point central de cette séquence médiatique.

Une séquence médiatisée au-delà des frontières

Diffusée sur les ondes russes, la phrase a rapidement franchi les frontières, reprise dans des articles de presse et largement partagée en ligne. Pour beaucoup d’observateurs, elle représente un nouvel épisode d’échanges verbaux entre la Russie et la France, chacun réagissant aux déclarations de l’autre dans un climat diplomatique déjà tendu.

Cet enchaînement de prises de parole — d’abord l’interview du président français, ensuite la réponse officielle de Moscou, puis la sortie de Soloviov à la télévision — illustre la succession rapide de réactions qui rythment aujourd’hui les relations bilatérales. L’épisode montre aussi comment certaines phrases, une fois prononcées dans un cadre médiatique national, peuvent acquérir une portée internationale en étant reprises et commentées bien au-delà de leur diffusion initiale.