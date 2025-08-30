Rivalités au Maghreb : quand un nouveau hit enflamme les réseaux

Le rappeur marocain Draganov a dévoilé son clip « Tach« , qui connaît un fort engouement sur les plateformes. La participation du comédien algérien Mohammed Khassani y a cependant déclenché une controverse. Entre lectures artistiques et interprétations politiques, la vidéo illustre comment un projet musical peut cristalliser des sensibilités régionales. L’affaire s’inscrit dans un climat de rivalités persistantes entre Rabat et Alger.

Un clip populaire qui divise l’opinion

Le titre « Tach », dernier morceau de Draganov, s’est imposé rapidement comme un succès digital, cumulant des millions de vues en quelques jours. Avec ses sonorités inspirées du raï et du rap, le morceau a trouvé un large public au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Mais la réception du clip a vite dépassé le cadre musical, alimentant un débat houleux sur les réseaux sociaux.

La présence de Mohammed Khassani, acteur algérien reconnu, est au centre de la polémique. Tandis que Draganov reste assis sur des chaises empilées, l’artiste danse devant la caméra. Pour une partie du public algérien, cette mise en scène établit une hiérarchie perçue comme humiliante. Certains internautes ont parlé d’« insulte » envers leur pays, estimant que la symbolique ne pouvait être anodine.

D’autres interprétations mettent cependant en avant l’esthétique propre à Draganov. Les chaises, déjà présentes dans ses clips précédents, constitueraient une signature visuelle. Quant à Khassani, sa danse correspond à son registre habituel de comédien énergique. Plusieurs spectateurs marocains ont ainsi vu dans cette collaboration un geste artistique d’ouverture entre deux peuples. La vidéo a donc généré à la fois des critiques virulentes et des messages de soutien, illustrant le rôle des plateformes comme caisse de résonance.

Des tensions anciennes entre Rabat et Alger

Les réactions contrastées autour du clip rappellent combien les relations entre Maroc et Algérie demeurent sensibles. Les deux pays sont engagés dans une rivalité de longue date, marquée notamment par le différend sur le Sahara occidental. Depuis 1994, la frontière terrestre reste fermée, un symbole fort de la méfiance bilatérale. Les initiatives de coopération régionale, comme l’Union du Maghreb arabe, sont restées au point mort, freinées par ces oppositions.

Cette rivalité s’exprime aussi sur le plan diplomatique et économique. Chacun cherche à consolider des alliances extérieures, qu’il s’agisse de partenariats énergétiques ou militaires. Dans ce climat tendu, les gestes culturels peuvent rapidement être relus comme des signaux politiques. Ainsi, la participation d’un comédien algérien dans une production marocaine peut être vue par certains comme une provocation, et par d’autres comme une main tendue.

Le contexte international ajoute une complexité supplémentaire. La guerre en Ukraine a modifié les équilibres énergétiques, rendant les deux pays plus attentifs à leur place dans les circuits de coopération avec l’Europe. Les tensions en Afrique du Nord, qu’elles concernent la Libye ou les flux migratoires, accentuent encore la méfiance mutuelle. Ce climat explique pourquoi un simple clip musical peut déclencher des interprétations si divergentes.

Entre esthétique urbaine et symbolique régionale

Sur le plan artistique, « Tach » s’inscrit dans une esthétique urbaine forte. Le terme renvoie à la figure du « maryoul », associé au survêtement et aux baskets, icône de la culture de rue au Maghreb. Les paroles évoquent la lassitude face aux conflits, le désir de s’évader et la loyauté, des thèmes universels mais ancrés dans l’expérience de la jeunesse.

Pourtant, l’absence de message politique explicite n’a pas suffi à désamorcer la controverse. Les réseaux sociaux ont largement amplifié les réactions, transformant une œuvre musicale en sujet de débat identitaire. Face à l’ampleur des échanges, Draganov a tenu à clarifier sa démarche sur Instagram, affirmant que la musique « unit plus qu’elle ne divise ».

Ce type de polémique illustre la manière dont la rivalité entre Rabat et Alger dépasse les chancelleries pour toucher directement la culture populaire. Si certains y voient une opportunité de rappeler la proximité entre Marocains et Algériens, d’autres perçoivent un signe de mépris. La portée de « Tach » dépasse ainsi le champ musical pour devenir un révélateur des sensibilités régionales. Le clip continuera sans doute à circuler largement en ligne, porté à la fois par son succès musical et par la controverse qu’il a suscitée.