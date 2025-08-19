Sénégal : Conseil ce 25 août pour élire le nouveau maire de Dakar

Dakar

Le Conseil municipal de la capitale sénégalaise se réunira en session extraordinaire le 25 août 2025 pour désigner un nouveau maire. Cette élection intervient après plusieurs mois d’intérim assuré par la première adjointe, dans un contexte marqué par des recompositions politiques locales.

Un vote décisif attendu à Dakar

Le bureau municipal de Dakar a confirmé la date du scrutin pour élire le prochain maire, fixé au 25 août 2025. Les 100 conseillers municipaux issus des élections locales de janvier 2022 auront la responsabilité de départager les candidats. Pour obtenir le fauteuil dès le premier tour, un prétendant doit recueillir la majorité absolue, soit au moins 51 voix.

Cette élection revêt une importance particulière, car elle doit combler le vide institutionnel laissé depuis la révocation de Barthélémy Dias en décembre 2024. Depuis, la gestion de la ville est assurée par Ngoné Mbengue, première adjointe et membre de Taxawu Sénégal, qui occupe l’intérim. Plusieurs formations politiques locales considèrent ce scrutin comme un test crucial pour leurs forces respectives dans la capitale.

Une procédure encadrée par l’État

Pour garantir la continuité institutionnelle, le ministère des Collectivités territoriales a instruit le préfet de Dakar, Balla Moussa Fofana, de convoquer le Conseil municipal en session extraordinaire. Cette démarche s’inscrit dans le cadre fixé par le Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que le maire est élu par les conseillers au scrutin secret.

L’élection devrait donner lieu à d’intenses tractations politiques. Des alliances ou regroupements pourraient émerger, comme cela avait été observé lors des dernières locales. Plusieurs analystes estiment déjà que l’issue du scrutin constituera un signal fort pour la gouvernance de Dakar, mais aussi pour les équilibres politiques au niveau national.

La capitale sénégalaise connaîtra donc le 25 août un moment déterminant pour son avenir municipal, marqué par le choix des conseillers pour une nouvelle équipe dirigeante.