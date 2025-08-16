Sénégal : Décès du Pr Abdou Salam Fall, une figure majeure de la sociologie

image d'illustration

Auteur de plus d’une vingtaine d’ouvrages, le sociologue Abdou Salam Fall a enseigné dans plusieurs universités à travers le monde, du Canada à la France en passant par le Cameroun. Ses cours embrassaient aussi bien la sociologie urbaine que les méthodes participatives de recherche, l’analyse des réseaux sociaux ou encore la sociologie de l’alimentation. Ce parcours international faisait de lui une référence incontournable, capable de relier les réalités locales africaines aux grands débats théoriques mondiaux.

Une carrière au service de la recherche et de l’enseignement

Décédé ce 15 août à Saint-Louis, le Pr Fall était directeur de recherche et coordinateur du Laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales (Lartes) à l’Ifan-UCAD. Titulaire de deux doctorats, l’un en sociologie urbaine obtenu à l’UCAD et l’autre en sociologie économique à l’Université d’Amsterdam, il incarnait une rigueur scientifique alliée à un engagement profond pour le développement. Ses recherches ont exploré des champs variés : l’économie sociale et solidaire, les dynamiques religieuses, l’urbanisation, les migrations, les inégalités et les rapports de genre.

Son influence dépasse largement les publications académiques. En plus de trente années d’enseignement, il a formé des générations d’étudiants, dont plusieurs sont aujourd’hui eux-mêmes enseignants-chercheurs et professeurs d’université. L’Ifan rappelle que « son départ laisse un grand vide pour le monde de la recherche et le monde universitaire ». Par son engagement social, il a su relier les sciences sociales aux préoccupations concrètes des populations, confirmant son rôle de passeur entre la théorie et le terrain.

Un hommage international annoncé

Pour honorer son parcours, un colloque international se tiendra les 4 et 5 novembre 2025 à UCAD II, autour du thème « Repenser les transformations sociales en Afrique : états des lieux, dynamiques et innovations ». Cet événement rassemblera des chercheurs venus d’Afrique et d’ailleurs afin de célébrer l’œuvre d’un sociologue qui, durant trois décennies, a façonné la réflexion sur les mutations sociales du continent.

L’inhumation du Pr Fall a eu lieu ce 15 août à Gaya, près de Podor, son terroir d’origine. Sa disparition rappelle combien l’Afrique perd une voix précieuse, mais son héritage scientifique continuera d’éclairer les débats futurs.