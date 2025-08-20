Sénégal : La Marine nationale intercepte une pirogue de 133 migrants au large de Dakar

Le patrouilleur Cayor de la Marine nationale, appuyé par un avion de l’Armée de l’air, a porté secours ce mardi 19 août à une embarcation transportant 133 migrants à environ 92 km au large de Dakar. Les passagers, de différentes nationalités, ont été débarqués à la base navale Amiral Faye Gassama et remis aux autorités compétentes.

Une opération coordonnée en mer

Selon la DIRPA, l’intervention du patrouilleur Cayor s’est déroulée dans des conditions de sécurité strictes. Les occupants de la pirogue ont bénéficié d’une assistance avant d’être conduits à terre. À leur arrivée à la base navale Amiral Faye Gassama, ils ont été confiés aux services spécialisés pour les procédures habituelles.

Cette opération illustre l’implication croissante de l’État dans la surveillance des côtes. Plusieurs actions similaires ont déjà été menées ces derniers mois, notamment en collaboration avec des structures internationales. Des sources maritimes indiquent que les routes migratoires menant vers les Canaries connaissent un regain d’activité, ce qui explique l’intensification des contrôles.

Un rappel des tensions migratoires récurrentes

Deux jours avant cette interception, le 17 août au soir, la Gendarmerie nationale avait empêché un départ depuis le quartier de Saly Résidence, dans le département de Mbour. Comme l’a expliqué le colonel Ibrahima Ndiaye, cette opération reposait sur des renseignements recueillis en amont et visait à bloquer une traversée en direction des côtes espagnoles.

Ces événements rapprochés traduisent la pression constante exercée sur les forces de sécurité sénégalaises pour endiguer les départs clandestins. Les opérations combinées de la Marine nationale et de la Gendarmerie s’inscrivent dans le cadre légal de la lutte contre la migration irrégulière et soulignent la nécessité de renforcer la coopération régionale et internationale.

Les 133 migrants secourus en mer demeurent sous la responsabilité des autorités sénégalaises.