Sénégal : Le fleuve sous surveillance après un premier dépassement de cote

Le niveau du fleuve Sénégal a franchi, ce lundi 25 août 2025, le seuil d’alerte à Bakel. Les autorités préviennent de possibles débordements localisés, même si la situation est annoncée comme maîtrisée. Les habitants riverains sont invités à renforcer la vigilance.

Une montée d’eau qui franchit le seuil à Bakel

Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a signalé que le fleuve Sénégal a atteint 10,03 mètres à Bakel, soit 3 centimètres au-dessus du niveau critique. Cette première alerte de l’année est la conséquence des fortes pluies tombées ces derniers jours dans le bassin.

Si le risque immédiat d’inondation reste contenu, des débordements ponctuels pourraient survenir dans les zones les plus basses. À Matam, les services hydrauliques relèvent pour l’instant un niveau situé 8 centimètres en dessous de la cote d’alerte, ce qui incite néanmoins à un suivi rapproché.

Ce dépassement intervient dans un contexte où les autorités rappellent régulièrement les dangers liés aux variations soudaines du cours d’eau. Une page dédiée à l’évolution hydrologique permet déjà au public d’accéder aux mises à jour quotidiennes.

Des mesures d’anticipation et un suivi renforcé

En déplacement depuis plusieurs jours dans la vallée, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a appelé populations et acteurs économiques installés près du fleuve à adopter des précautions. Selon lui, la priorité est de réduire l’exposition aux zones les plus vulnérables.

Lors d’une visite à Bakel la veille, il avait souligné que des dispositifs préventifs commencent à porter leurs fruits. À Kidira notamment, deux bassins de rétention ont été réalisés pour contenir l’excès d’eau. Ces aménagements sont présentés comme un exemple d’anticipation pouvant inspirer d’autres communes.

Ce suivi s’inscrit dans un cadre légal déjà encadré par le Code de l’eau du Sénégal, qui confie à l’État la mission de protection des zones exposées aux inondations. Des plateformes d’information locale prévoient également de relayer les prochaines annonces officielles.

La situation hydrologique du fleuve Sénégal reste donc sous observation étroite par les services techniques et les autorités de proximité.