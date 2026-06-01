Sénégal : Diomaye nomme un nouveau gouvernement sans le PASTEF

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rendu publique, ce lundi, la composition de son nouveau gouvernement, diffusée en direct sur la chaîne nationale RTS1. Trente ministres ont été nommés sous la direction du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo, qui a qualifié l’équipe de gouvernement « technocratique et politique ».

Des membres du PASTEF nommés à titre individuel

La formation intervient dix jours après la désignation d’Al Aminou Lo à la tête du gouvernement, et dans un contexte de rupture assumée entre la présidence et le principal parti de la coalition au pouvoir. Le PASTEF d’Ousmane Sonko avait annoncé, via le compte X du chef du parti, ne pas participer à la nouvelle équipe gouvernementale à l’issue d’une réunion entre Sonko et le chef de l’État. Le parti avait précisé que tout membre qui se rendrait à une consultation à titre individuel serait considéré comme agissant en dehors de son mandat.

Plusieurs personnalités proches ou issues du PASTEF figurent néanmoins dans la liste. Yankoba Diémé hérite du ministère des Forces armées, Ibrahima Sy reste au ministère de la Santé, Moussa Bala Fofana à l’Urbanisme et Abdoul Ahad Ndiaye est nommé aux Transports terrestres et aériens. Leurs nominations, intervenues en dépit de la position officielle du parti, les placent en porte-à-faux avec la décision collective du PASTEF.

Les postes économiques stratégiques reviennent à Cheikh Diba aux Finances, au Plan et à l’Économie, et à Abdourahmane Diouf (membre de la Coalition Diomaye Président) à l’Énergie et au Pétrole — deux portefeuilles sensibles alors que le Sénégal amorce l’exploitation de ses ressources gazières et pétrolières.

Un profil sécuritaire qui interpelle

La nomination de Makhtar Cissé au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique retient l’attention. L’intéressé a occupé des fonctions ministérielles sous la présidence de Macky Sall, prédécesseur de Diomaye Faye. Ce choix illustre la dimension composite du gouvernement, qui associe des figures technocratiques à des personnalités à trajectoires politiques variées.

Moustapha Guirassy, ancien candidat à la présidentielle de mars 2024 qui a soutenu le PASTEF par la suite, conserve le portefeuille de l’Éducation nationale. Cheikh Tidiane Dièye, qui a également soutenu le PASTEF aux dernières présidentielles, reste au ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

Le gouvernement compte quatre femmes parmi ses membres : Marie Angélique Mame Selbé Diouf à la Famille, Djirèye Clothilde Coly à la Jeunesse et au Sport, Amy Mara aux Pêches et Mame Coumba Diop à la Culture et au Patrimoine historique.

La première réunion du Conseil des ministres sous cette nouvelle composition qui se tiendra vendredi prochain devrait permettre de préciser les priorités programmatiques du gouvernement, attendues notamment sur les dossiers énergétiques et les questions liées à la dette.