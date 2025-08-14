Sénégal : Les Lions battus par l’Égypte, un choc décisif face au Mali

Le prochain rendez-vous des Lions à l’AfroBasket, prévu le 16 août contre le Mali, aura valeur de test capital. Une victoire leur permettrait de s’emparer de la première place du groupe D et d’accéder directement aux quarts de finale, évitant ainsi l’épreuve supplémentaire du barrage. Mais cette ambition devra se concrétiser après une prestation en demi-teinte face à l’Égypte qui a mis en lumière plusieurs points à corriger.

Une domination égyptienne sans contestation

Face aux Pharaons, le Sénégal a plié sur le score de 77 à 91. L’Égypte a imposé son rythme dès l’entame, s’adjugeant chaque quart-temps et empêchant les Lions de trouver la bonne cadence offensive. Les statistiques illustrent ce déséquilibre : seulement 38,6 % de réussite aux tirs, dont un faible 6 sur 31 derrière l’arc (19,4 %). L’écart s’est creusé à mesure que les Sénégalais multipliaient les tirs manqués, donnant à leurs adversaires la latitude pour contrôler la rencontre.

Malgré la défaite, certains joueurs ont brillé. Brancou Badio a compilé 18 points, 7 passes et 4 rebonds, tandis qu’Ibrahima Fall Faye a signé un double-double (17 points, 10 rebonds), confirmant sa constance sous le cercle. Jean-Jacques Boissy a ajouté 10 points. En face, l’Égypte a mis en avant un collectif homogène, mené par Abdelrahman Mohamed (22 points) et Ehab Amin (19 points, 11 rebonds), qui ont pesé autant offensivement que défensivement.

Le Mali en ligne de mire

Cette défaite ne condamne pas les ambitions sénégalaises, mais elle impose une réaction immédiate. Face au Mali, il faudra élever le niveau de jeu, notamment dans l’adresse extérieure et la maîtrise du tempo. L’enjeu dépasse la simple qualification directe : il s’agit aussi de reprendre confiance et de prouver que cette équipe peut rivaliser avec les meilleures formations du tournoi.

La rencontre de samedi pourrait donc marquer un tournant, soit comme le sursaut attendu, soit comme une étape compliquée vers la phase à élimination directe.