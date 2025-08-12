Sénégal : Les Lions locaux font match nul face au Congo

Avant ce deuxième match de la phase de groupes, les Lions locaux restaient portés par leur succès inaugural face au Nigeria, victoire qui avait immédiatement placé l’équipe en bonne position pour la qualification. L’enjeu était clair : confirmer cette dynamique et s’approcher des quarts de finale. Face à un Congo réputé pour son impact physique et sa discipline défensive, la rencontre s’annonçait comme un véritable test de résistance.

Une opposition rude dès les premières minutes

Dès le coup d’envoi, les Congolais ont imposé un pressing intense, perturbant la construction du jeu sénégalais. Ce plan a payé dès la 19ᵉ minute, lorsque l’attaque adverse a trouvé la faille pour ouvrir le score. Surpris, les hommes de Souleymane Diallo ont mis du temps à retrouver leurs repères, le bloc congolais se repliant avec rigueur et limitant les incursions dangereuses.

Alors que la fatigue commençait à se faire sentir et que les espoirs semblaient s’étioler, la lumière est venue de Layousse Samb, latéral du Teungueth FC. À la 82ᵉ minute, il a parfaitement repris un centre millimétré de Ouseynou Seck, envoyant le ballon au fond des filets. Ce but, accueilli par une explosion de joie, a rééquilibré la rencontre et permis aux Lions de repartir avec un point crucial.

Un dernier défi pour la qualification

Ce nul 1-1 maintient le Sénégal en tête provisoire du groupe avec 4 points, en attendant l’issue du duel entre le Niger et le Nigeria. Toutefois, rien n’est acquis : la qualification se jouera lors de la troisième journée face au Niger. Les joueurs savent qu’il leur faudra allier rigueur défensive et efficacité offensive pour éviter les regrets.