Sénégal : Les lions retrouvent le Mali en demi-finale de l’AfroBasket 2025

À Luanda, le Sénégal a signé ce mercredi soir une victoire convaincante en quarts de finale de l’AfroBasket 2025 en dominant le Nigeria (91-75). Portés par une défense efficace, les Lions s’offrent une place en demi-finale face au Mali, attendu samedi à 18h GMT.

Une prestation collective solide face au Nigeria

Les Lions de DeSagana Diop ont livré leur match le plus abouti depuis le début de la compétition. Après un premier quart équilibré, les sénégalais ont pris l’ascendant grâce à un deuxième quart remporté 30-18. Le troisième acte a confirmé cette domination, avec un 23-13 en faveur des Lions, creusant l’écart et installant une confiance durable.

Au cœur de cette performance, la défense a joué un rôle déterminant. Le pivot Ibou Dianko Badji s’est illustré avec cinq rebonds, dont quatre défensifs, perturbant systématiquement les offensives nigérianes. La réussite collective, combinant rigueur défensive et efficacité offensive, a permis aux Lions de s’imposer largement 91-75.

Ce succès ouvre aux Sénégalais les portes du dernier carré. Leur prochain adversaire, le Mali, s’est qualifié après une rencontre intense conclue en prolongation face à la Côte d’Ivoire (102-96). Cette affiche de demi-finale sera l’un des rendez-vous phares du week-end, et elle suscite déjà un fort intérêt médiatique, comme le montrent les analyses publiées par plusieurs sites spécialisés.

Un duel attendu face au Mali

Le Sénégal et le Mali se connaissent bien sur la scène continentale. Depuis 2007, les deux sélections se sont affrontées à plusieurs reprises à l’AfroBasket masculin. Le Sénégal reste invaincu dans ces confrontations récentes, avec au moins cinq victoires enregistrées, que ce soit en phase de groupes ou lors de matchs à élimination directe.

Ce contexte historique confère un avantage psychologique certain aux Lions, mais le parcours actuel du Mali, capable de sortir la Côte d’Ivoire en prolongations, rappelle qu’aucun match n’est joué d’avance. Plusieurs observateurs estiment que ce face-à-face est l’un des plus attendus de la compétition, une rencontre qui pourrait marquer un tournant dans le tournoi.

Le rendez-vous est fixé au samedi 23 août à 18h GMT, pour une place en finale de l’AfroBasket 2025.