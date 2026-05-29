Le Portugal est plus performant sans Cristiano Ronaldo selon l'ex-footballeur Twellman

À quelques semaines de la Coupe du monde 2026, l’ancien international américain Taylor Twellman a relancé le débat sur la place de Cristiano Ronaldo au sein de la sélection portugaise. Le consultant d’ESPN considère que l’équipe actuelle dispose d’un effectif suffisamment riche pour exprimer son meilleur niveau sans son capitaine historique.

Invité de l’émission Get Up sur ESPN, Taylor Twellman a livré son analyse de l’équipe nationale du Portugal en vue de la Coupe du monde 2026. L’ancien attaquant de la sélection américaine a estimé que la génération actuelle constituait le groupe le plus talentueux dont Cristiano Ronaldo ait bénéficié lors d’un Mondial.

Selon lui, la profondeur de l’effectif portugais et la qualité de ses joueurs offensifs offrent davantage d’options à la sélection dirigée par Roberto Martinez. « Je pense que le Portugal joue son meilleur football quand Cristiano n’est pas sur le terrain », a-t-il déclaré.

Twellman: « C’est l’effectif le plus fort du Portugal lors d’une Coupe du Monde à laquelle Ronaldo a participé. Je pense que le Portugal joue son meilleur football quand Cristiano n’est pas sur le terrain »

Un effectif portugais jugé plus complet que par le passé

Taylor Twellman a mis en avant la qualité globale du groupe portugais, qu’il considère supérieur à ceux qui ont accompagné Cristiano Ronaldo lors de ses précédentes participations à la Coupe du monde. Le Portugal peut aujourd’hui s’appuyer sur plusieurs joueurs évoluant au plus haut niveau européen, dans toutes les lignes du terrain. Cette richesse alimente depuis plusieurs années les discussions sur la manière dont la sélection peut exploiter pleinement son potentiel offensif.

Les propos de l’ancien international américain interviennent alors que la Coupe du monde 2026 se profile comme un rendez-vous particulier pour Cristiano Ronaldo. Âgé de 41 ans lors du tournoi, l’attaquant portugais pourrait participer à son sixième Mondial, une performance exceptionnelle dans l’histoire du football international.

Un débat déjà apparu après l’Euro 2024

La question du rôle de Cristiano Ronaldo n’est pas nouvelle au Portugal. Après l’Euro 2024, plusieurs observateurs avaient estimé que la sélection portugaise peinait parfois à tirer pleinement profit de ses nombreuses armes offensives malgré la présence de son capitaine.

Ces analyses avaient nourri les interrogations sur l’équilibre de l’équipe et sur la manière d’intégrer une légende du football mondial dans un groupe composé de nombreux joueurs arrivés à maturité ces dernières années.

Malgré ces débats, Cristiano Ronaldo demeure une figure centrale de la sélection portugaise et conserve un poids important au sein du vestiaire. Sa présence pour la Coupe du monde 2026 a été annoncée, ce qui lui offrirait l’opportunité d’ajouter une nouvelle page à une carrière déjà marquée par plusieurs records internationaux.

Les prochains rassemblements du Portugal permettront d’observer la place accordée à son capitaine à mesure que l’échéance du Mondial 2026 approchera.