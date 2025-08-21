Sénégal : Réaction officielle après les sanctions américaines contre Mame Mandiaye Niang

Le gouvernement du Sénégal a publié ce 21 août 2025 un communiqué dénonçant les sanctions prises par les États-Unis contre quatre magistrats de la Cour pénale internationale, dont le juge sénégalais Mame Mandiaye Niang. Dakar appelle à la levée de ces mesures et réaffirme son soutien à l’indépendance de la justice internationale.

Un appel à la levée des sanctions

Dans son communiqué, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a exprimé son « étonnement » face à la décision américaine, jugée comme une atteinte grave au principe d’indépendance de la justice. Le Sénégal souligne que ces sanctions compromettent la capacité des magistrats de la CPI à exercer leur mandat confié par 125 États parties au Statut de Rome.

Le gouvernement rappelle que le Sénégal fut le premier pays à ratifier ce traité fondateur et qu’il exprime sa pleine solidarité au juge Niang ainsi qu’aux autres magistrats concernés. Dakar appelle aussi les États parties à resserrer les rangs afin de garantir que les juges et le personnel de la Cour puissent remplir leur mission « sans menaces ni restrictions ».

Un contexte diplomatique tendu

Ces mesures américaines s’inscrivent dans une stratégie de confrontation avec la Cour. L’administration Trump a choisi de cibler deux juges et deux procureurs de la CPI : Nicolas Yann Guillou (France), Nazhat Shameem Khan (Fidji), Mame Mandiaye Niang (Sénégal) et Kimberly Prost (Canada). Selon le Trésor américain et le Département d’État, tous auraient participé à des procédures liées à Israël et aux États-Unis.

Les réactions internationales sont partagées. La France a fait part de son « étonnement », estimant que ces sanctions vont à l’encontre du principe d’indépendance judiciaire. À l’inverse, Israël s’est félicité de la décision de Washington, y voyant une mesure ferme contre ce qu’il considère comme une campagne diffamatoire orchestrée par la CPI.

Cette séquence illustre le clivage croissant entre les défenseurs de la justice internationale et les pays qui contestent ses prérogatives.