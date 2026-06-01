Sénégal : Sonko affirme que le PASTEF ne sera pas membre du gouvernement LO

Le parti d’Ousmane Sonko ne participera pas au prochain gouvernement sénégalais. C’est ce qu’a annoncé le PASTEF ce lundi via le compte X (ex twitter) de Ousmane Sonko. Au terme d’une réunion entre le Premier secrétaire du parti et le président de la République Bassirou Diomaye Faye, dix jours après la nomination d’Ahmadou Al Aminou Lo au poste de Premier ministre.

Désaccords sur le rôle de la majorité dans l’exécutif

L’entretien de la matinée entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko a permis d’acter des « convergences » sur certains points, mais a aussi révélé un désaccord de fond portant sur la place et le rôle de la majorité parlementaire au sein du dispositif exécutif. Après consultation des instances internes du parti, le PASTEF a soumis de nouvelles propositions au chef de l’État, qui n’ont pas reçu de « réponse favorable ». Le parti a alors confirmé qu’aucun de ses membres ne figurerait dans la composition du futur cabinet.

La structure précise du gouvernement Lo demeure inconnue à ce stade, ce qui rend difficile toute évaluation des termes exacts du désaccord. Le PASTEF a indiqué qu’il reviendrait prochainement avec des précisions supplémentaires.

Une attente qui se prolonge après dix jours

La nomination d’Ahmadou Al Aminou Lo, le 24 mai 2025, avait ouvert une période de consultations en vue de la constitution d’un gouvernement de large assise. En matinée, Aminata Touré, coordinatrice de la Coalition Diomaye Président, avait affirmé que la liste des ministres serait rendue publique dans la journée. Le retrait du PASTEF remet en cause ce calendrier et soulève des interrogations sur la majorité dont disposera le nouveau Premier ministre pour gouverner.

Ousmane Sonko, qui avait occupé le poste de Premier ministre de avril 2024 à mai 2026 avant d’en être révoqué par Bassirou Diomaye Faye, reste à la tête du PASTEF, premier parti de l’Assemblée nationale. Son absence du gouvernement Lo prive ce dernier d’un soutien parlementaire déterminant pour l’adoption de textes législatifs.

La composition du gouvernement, dont la publication était attendue ce lundi soir selon la Coalition Diomaye Président, reste désormais suspendue dans l’attente d’une nouvelle communication de la présidence de la République.