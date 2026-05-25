Sénégal : Ahmadou Al Amine LO devient le nouveau premier ministre

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé Ahmadou Al Aminou Lo au poste de Premier ministre, en remplacement d’Ousmane Sonko, limogé il y a deux jours. Le nouveau chef du gouvernement était jusqu’à présent ministre auprès du Président de la République, chargé du Suivi, du Pilotage et de l’Évaluation de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », un portefeuille qu’il occupait depuis le 30 avril 2025.

Un parcours ancré dans l’administration économique et financière

Ahmadou Al Aminou Lo est une figure de l’appareil technocratique sénégalais. Ancien directeur national de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour le Sénégal, il a ensuite exercé les fonctions de Secrétaire général du Gouvernement, poste stratégique chargé de la coordination administrative de l’exécutif. C’est Boubacar Camara qui lui a succédé à ce poste lors de son passage au ministère chargé du pilotage de l’agenda de transformation.

La continuité du « Sénégal 2050 » comme fil conducteur de la nomination

Sa désignation comme Premier ministre prolonge directement son rôle au sein du dispositif de mise en œuvre du programme « Sénégal 2050 », feuille de route économique et institutionnelle du régime issu de l’élection de mars 2024. En confiant la primature à l’un des principaux architectes opérationnels de ce programme, le président Faye signale une priorité donnée à la continuité de l’agenda de réformes sur le plan économique et de la gouvernance.

La composition du nouveau gouvernement, attendue dans les prochaines heures, précisera l’orientation politique que le président Faye entend donner à ce second gouvernement de son mandat.