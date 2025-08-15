Sommet en Alaska : le geste inédit de Vladimir Poutine dans le véhicule de Donald Trump

Poutine et Trump en Alaska (DR)

Lors de leur rencontre à Anchorage, le président russe a accepté l’invitation de son homologue américain à emprunter sa limousine officielle. Les discussions, qualifiées de constructives, ont duré près de trois heures.

Un déplacement inhabituel pour le président russe

À Anchorage, en Alaska, Vladimir Poutine a dérogé à son protocole habituel en rejoignant le lieu des négociations dans la limousine blindée de Donald Trump, la Cadillac One surnommée « The Beast ». Selon le Wall Street Journal, cette initiative est venue du président américain après la séance photo officielle. Traditionnellement, le chef du Kremlin se déplace à l’étranger dans sa berline officielle Aurus, un modèle qu’il utilise depuis 2018 et dont un exemplaire était prêt pour cette occasion.

Ce déplacement intervient dans un contexte où les rencontres bilatérales entre les États-Unis et la Russie sont scrutées de près, notamment en raison des tensions internationales. L’organisation du sommet en Alaska a été jugée « logique » par le président russe, en raison de la proximité géographique entre les deux pays.

Des échanges jugés constructifs par les deux parties

Les discussions se sont déroulées à huis clos dans une salle de la base militaire Elmendorf-Richardson, en présence des ministres des Affaires étrangères et de conseillers. Elles ont duré un peu plus de trois heures, dont près de trois heures pleines pour la partie impliquant directement les ministres.

Le Kremlin a diffusé des images montrant la délégation russe quittant la salle de réunion. Avant de s’adresser à la presse, Vladimir Poutine a échangé brièvement avec son porte-parole, Dmitri Peskov. Le dirigeant russe a qualifié ses échanges avec Donald Trump de « constructifs et utiles », affirmant avoir établi des « contacts directs et très bons » avec son homologue. Les deux présidents n’ont pas détaillé publiquement les points abordés, mais cette rencontre marque une étape diplomatique significative entre Moscou et Washington.