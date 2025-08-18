Mao Ning. (Photo: REUTERS/Thomas Peter)

À quelques heures d’un sommet à la Maison-Blanche réunissant Donald Trump, Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens, la Chine a exprimé son souhait de voir émerger un accord acceptable pour tous. Pékin insiste sur la nécessité d’une paix durable et contraignante dans le conflit ukrainien rapportent plusieurs médias internationaux dans la matinée de ce lundi.

Pékin plaide pour une paix négociée

Lors d’un point de presse, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a affirmé que Pékin « espère un accord acceptable pour toutes les parties ». La Chine, qui a déjà présenté un plan de paix en 2023, s’efforce de se positionner comme médiateur dans la guerre en Ukraine. Elle encourage des discussions élargies incluant l’ensemble des acteurs internationaux, une position qui pourrait ouvrir la voie à de futures initiatives diplomatiques.

Publicité

Cette prise de position intervient alors que la Maison Blanche devient l’épicentre des négociations. Les autorités américaines voient dans cette séquence une opportunité de relancer les pourparlers, même si les divergences restent fortes. Un passage clé du communiqué chinois pourra servir de référence dans de futures analyses disponibles sur une plateforme spécialisée en relations internationales.

Trump, Zelensky et les Européens autour de la table

Le président américain Donald Trump recevra ce lundi son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour un entretien bilatéral prévu à 13h00 heure locale (17h00 GMT). Le chef de l’État américain a récemment déclaré que Kiev pouvait mettre fin au conflit « presque immédiatement », tout en écartant l’idée d’un retour de la Crimée sous contrôle ukrainien ou d’une adhésion rapide à l’Otan.

Dans un second temps, plusieurs dirigeants européens se joindront à la discussion : le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Mark Rutte. La présence conjointe de ces responsables souligne la volonté des capitales européennes de peser dans la recherche d’un compromis, une dynamique qui sera analysée par de nombreux observateurs dans des publications spécialisées.

Cette réunion intervient dans un contexte marqué par plus de deux ans et demi de guerre en Ukraine et la recherche d’un équilibre entre soutien militaire, diplomatie et pressions économiques sur la Russie. Les discussions de Washington devraient ainsi donner le ton aux prochaines étapes de la diplomatie internationale.