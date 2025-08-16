Tom Cruise absent du Kennedy Center : un choix pour éviter Trump ?

Tom Cruise

L’acteur américain Tom Cruise ne participera pas au gala du Kennedy Center prévu à Washington le 7 décembre. Selon certaines sources relayées par Washington Post, son absence pourrait refléter une volonté de prendre ses distances avec le président Donald Trump, au-delà de simples contraintes professionnelles.

Tom Cruise s’écarte de la cérémonie

Des témoins anonymes indiquent que Tom Cruise a refusé le prix annuel, mentionnant officiellement des « contraintes de calendrier ». L’acteur est engagé sur plusieurs projets simultanés, mais plusieurs observateurs soulignent que son absence pourrait aussi signaler une distance vis-à-vis de l’administration actuelle. Le Washington Post note que son nom n’a pas été inclus parmi les lauréats pour 2025, contrairement à Gloria Gaynor et Sylvester Stallone.

Trump et le rôle politique dans la remise des distinctions

En tant que président du conseil d’administration du Kennedy Center, Donald Trump devait remettre personnellement le prix à Tom Cruise. Le protocole prévoit que le récipiendaire peut décliner l’honneur, laissant place à des messages implicites de désaccord ou à des choix stratégiques. Ce refus montre comment des distinctions culturelles peuvent devenir un terrain de positionnement politique.

Le gala annuel du Kennedy Center se tiendra donc sans Tom Cruise, confirmant que des facteurs politiques peuvent influencer l’acceptation des distinctions culturelles aux États-Unis.