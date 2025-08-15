Trump: cet État, prêt à tout pour lui mettre des bâtons dans les roues

Gavin Newsom

La Californie, terre historique du vote démocrate, reste un rempart contre les politiques républicaines, comme en attestent ses suffrages systématiquement acquis aux candidats « bleus ». Cette constance électorale offre à l’État un levier d’influence majeur pour contrer l’agenda de Donald Trump, surtout à l’approche des élections de mi-mandat, scrutins décisifs alors que le président bénéficie d’une majorité au Congrès. Ces élections pourraient redéfinir les rapports de force à Washington.

Face à cette domination républicaine, l’administration Gavin Newsom déploie une stratégie de résistance institutionnelle, utilisant tous les outils constitutionnels pour contester les décisions fédérales. Une approche offensive, assumée, qui transforme la Californie en acteur clé de l’opposition à Donald Trump et à sa politique actuellement menée, qui par ailleurs, commence à démontrer ses premiers effets négatifs. Les chiffres de l’inflation pour les producteurs (PPI) sont passés de 2.3% lissés sur 12 mois, à 3.3% de moyenne. À termes, cela se répercutera sur les chiffres de l’inflation des consommateurs (induisant une hausse des prix).

Redécoupage électoral stratégique

Le gouverneur Newsom propose une révision exceptionnelle des circonscriptions électorales, habituellement gérées par des commissions neutres. Cette initiative vise à contrer les redécoupages partisans menés par les États républicains, qui pourraient leur attribuer des sièges supplémentaires. En soumettant ce projet à référendum avant 2026, la Californie cherche à rééquilibrer la représentation au Congrès, voire à renverser la majorité actuelle.

Cette manœuvre s’inscrit dans une guerre des circonscriptions à l’échelle nationale, où chaque camp tente de maximiser son avantage territorial. Le calendrier choisi n’est pas anodin : il s’agit d’agir avant les prochaines élections pour peser sur la composition future du Congrès. Les fameuses « Midterms« , qui auront un impact non-négligeable sur le futur de la politique américaine, pouvant soit offrir à Trump plus de pouvoirs, soit justement, lui mettre des bâtons dans les roues.

Duel politique personnel entre dirigeants

Le conflit entre Newsom et Trump dépasse le cadre institutionnel pour devenir un affrontement personnel. Leurs désaccords passés, comme la gestion de la Garde nationale lors de manifestations anti-immigration, illustrent l’âpreté de leur rivalité. Newsom s’est imposé, depuis le début du mandat présidentiel de Donald Trump, comme l’une des figures de proue de la résistance démocrate, faisant de la Californie un symbole de l’opposition aux ambitions conservatrices de l’administration fédérale. Un bras de fer qui pourrait préfigurer les batailles politiques nationales à venir.