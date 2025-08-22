UE: ce pays face une pression migratoire sans précédent

Pedro Sanchez (AP)

La question de l’immigration irrégulière en provenance d’Afrique vers l’Europe s’impose comme un sujet central dans les débats politiques du continent. Sous la pression d’une opinion publique exigeant plus de fermeté, les États européens peinent à définir une ligne claire.

En France et en Italie, des figures comme Bruno Retailleau et Giorgia Meloni incarnent cette tendance restrictive, tandis que l’Espagne, bien que moins divisée, reste confrontée aux mêmes défis. Entre impératifs sécuritaires et obligations humanitaires, le gouvernement dirigé par Pedro Sánchez cherche encore un équilibre.

Ceuta, une enclave privilégiée

Ceuta, enclave espagnole en territoire africain, incarne cette contradiction. Avec Melilla, elle représente la seule frontière terrestre entre l’Europe et l’Afrique, en faisant un symbole des tensions migratoires actuelles. Ce territoire, à la fois porte d’entrée et zone de friction, concentre les dilemmes entre accueil et contrôle.

Chaque été, Ceuta devient le décor d’une tragédie récurrente, exacerbée par un phénomène météorologique local : le « taró ». Ce brouillard épais, typique du détroit de Gibraltar, masque les côtes et semble offrir une opportunité aux migrants tentant la traversée clandestine sans être repéré (tout du moins, en réduisant les chances de l’être).

Problème, si cela est en partie vrai, le brouillard représente également un grave danger pour les individus concernés. Depuis le début de l’année, 21 personnes ont péri en cherchant à atteindre l’enclave par la mer, malgré les dangers connus, ne pouvant finalement être pris en charge.

300 personnes tentent de traverser à la nage

Les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans l’organisation de ces traversées. Sur Facebook et TikTok, les candidats au départ partagent en temps réel des conseils sur les itinéraires, les conditions météo et les techniques pour échapper aux contrôles. Cette coordination numérique a permis, courant août, à plus de 300 personnes de tenter simultanément le passage depuis Fnideq, au Maroc.

Cette pression migratoire, qualifiée de « sans relâche » par les médias espagnols, révèle l’inefficacité des dispositifs de surveillance espagnols et marocains. Malgré les barrières renforcées, les arrivées persistent, soulignant l’échec des politiques purement répressives face à des dynamiques migratoires ancrées dans des réalités économiques et sociales bien plus larges.